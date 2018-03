Pools charmeoffensief moet Juncker gunstig stemmen

De Poolse premier Mateusz Morawiecki probeert de Europese Commissie te overtuigen van de noodzaak van de hervormingen van het Poolse rechtssysteem. De omstreden hervormingen kwamen Polen te staan op een artikel 7-procedure. Brussel lijkt niet overtuigd van de goede wil van Morawiecki.

Morawiecki was donderdag in Brussel voor een werkoverleg met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Morawiecki maakte van de gelegenheid gebruik om een ‘witboek’ te presenteren, waarin de Poolse premier duidelijk maakt waarom de hervormingen van het rechtsstelsel niet in strijd zijn met de beginselen van de rechtsstaat.

Dat schrijft Politico. Met het witboek probeert de Poolse regering in Brussel tijd te winnen. De Europese Commissie ligt overhoop met de Poolse regering van PiS (Recht en Rechtvaardigheid). De Poolse regering lanceerde vorig jaar een aantal ingrijpende hervormingen van het rechtssysteem, waardoor de regering zelf kan bepalen wie er zitting krijgen in het constitutioneel hof. Ook is het mogelijk geworden om rechters te ontslaan. Met deze wijzigingen van de wet komt de scheiding der machten op de tocht te staan, tot grote zorgen van Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Eind vorig jaar stelde de Europese Commissie een artikel 7-procedure in. Met die procedure kan Polen in het ergste geval het stemrecht worden ontnomen. Zo ver is het echter nog lang niet.

Morawiecki: ‘Maatregelen juist goed voor de rechtsstaat’

Morawiecki is het niet eens met de maatregelen van de Commissie. Volgens hem zijn de hervormingen juist heel goed: dit komt de onafhankelijkheid van de rechters ten goede. In het witboek schrijft Polen dat de hervormingen geijkt zijn op ‘goede ervaringen van andere lidstaten’. De Commissie is vooralsnog niet overtuigd. Vorige week sprak Timmermans van een serieus risico op de ondermijning van de Poolse rechtsstaat.

‘We geloven dat we met deze hervorming de objectiviteit en de afhankelijkheid van de rechtsstaat zullen bevorderen,’ zei Morawiecki donderdag tijdens een persconferentie. De Poolse premier heeft het Poolse witboek naar alle lidstaten laten opsturen, om naar eigen zeggen de dialoog aan te gaan.

Timmermans: ‘Polen steunt EU meer dan ooit!’

Timmermans verklaarde in het Europees Parlement dat hij ruim van tevoren heeft aangekondigd om artikel 7 in werking te stellen tegen de Polen. ‘We willen het probleem oplossen met de Polen. Voordat ik de beslissing nam, werd ik gewaarschuwd: doe het niet! De Polen zullen de Europese Unie verlaten. De Europese Unie zal minder populair worden in Polen.’ Niets is minder waar, ziet Timmermans: ‘De steun voor de Europese Unie is in Polen juist groter dan ooit!’