May wil geen overhaaste conclusies trekken na aanval op Russische ex-spion Skripal

Voor het eerst spreekt de Britse premier Theresa May over de aanval op de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia. Als blijkt dat de Russen erachter zitten, zal het Verenigd Koninkrijk ‘gepaste actie’ ondernemen, aldus May.

Op de vraag of de Russische ambassadeur wordt ontboden als blijkt dat Rusland achter de aanval zit, antwoordde May: ‘We zullen doen wat gepast en juist is.’ May houdt een slag om de arm: er moet wel eerst bewijs voor zijn. De Britten willen geen onnodige diplomatieke rel.

Skripal en dochter vergiftigd met zenuwgas

De voormalige spion Skripal (66) en zijn 33-jarige dochter werden zondag bewusteloos aangetroffen op een bankje buiten een winkelcentrum in de Zuid-Engelse stad Salisbury. Woensdag verklaarde de Britse politie dat het tweetal is vergiftigd door zenuwgas.

Skripal en zijn dochter zijn nog altijd bewusteloos en verkeren in kritieke toestand. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd sprak eerder van een ‘roekeloze actie op Brits grondgebied’. ‘Dit was een poging tot moord op de meest wrede en publieke manier mogelijk,’ aldus Rudd. Ze waarschuwde er wel voor niet ‘onnodig met de vinger te wijzen’.

Desondanks speculeren Britse media en politici dat Rusland erachter zou zitten. Uitspraken van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson wijzen er bijvoorbeeld op dat in Londen vermoedens bestaan dat Moskou achter de vergiftiging zit. Zo refereerde Johnson aan een andere Russische ex-spion, Aleksandr Litvinenko, die in 2006 omkwam door vergiftiging met polonium. Er bestaan sterke vermoedens dat Rusland verantwoordelijk was voor de moord op de dissident, die kort daarvoor tot Brits staatsburger was genaturaliseerd.

Rusland: ‘Britten voeden anti-Russische campagne’

De regering van Vladimir Poetin spreekt van anti-Rusland-propaganda. ‘Wat er met Skripal is gebeurd, wordt onmiddellijk aangegrepen om de anti-Russische campagne in westerse media verder aan te zwengelen,’ zei Kremlin-woordvoerder Maria Zakharova woensdag.

In 2006 werd Skripal in Rusland opgepakt op verdenking van innige contacten met de Britse geheime dienst MI6, waarna hij in 2010 werd vrijgelaten in ruil voor Russische spionnen die in het Verenigd Koninkrijk waren opgepakt.