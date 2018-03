Opnieuw aanklacht van seksueel misbruik tegen Tariq Ramadan

De omstreden Zwitserse islamoloog Tariq Ramadan heeft een derde aanklacht van seksueel misbruik aan zijn broek. In Frankrijk doet een 45-jarige vrouw aangifte vanwege seksueel misbruik tegen Ramadan.

De vrouw beschuldigt de wetenschapper van diverse gevallen van seksueel misbruik tussen begin 2013 en juni 2014.

Ramadan-aanhangers spreken van ‘zionistisch complot’

Ramadan zit al in voorlopige hechtenis in Frankrijk, vanwege twee eerdere aanklachten. Henda Ayari, een van de vrouwen die eerder aangifte deed tegen hem, werd eind vorig jaar na haar beschuldiging bedolven onder de doodsbedreigingen. De stroom haatmails aan Ayari’s adres bevatte ook verwensingen dat ze moest worden verkracht. Ook wordt beweerd dat de aanklacht tegen Ramadan een zionistisch complot is tegen de islamoloog.

Ayari – voorheen salafist en nu feministe – schreef een boek waarin onder meer een verkrachting voorkwam. Tijdens een uitzending van de Franse televisiezender BFMTV vertelde Ayari dat Ramadan haar uitnodigde op zijn hotelkamer en haar vervolgens ‘als een wild beest’ besprong en verkrachtte. ‘Hij verstikte me zo hard, dat ik dacht ik zou sterven,’ zei ze in oktober tegen de Franse krant Le Parisien.

Een aantal dagen na de aangifte van Ayari in oktober, kwam ook een ander slachtoffer naar voren: een anonieme vrouw. Zij beschuldigde Ramadan ervan haar op gewelddadige wijze te hebben verkracht in een hotelkamer in Lyon in 2009. Het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair sprak uitvoerig met de vrouw, die opereert onder het pseudoniem ‘Christelle’. Ze sprak van ‘klappen in het gezicht, gedwongen anale seks, verkrachting met een object, en verschillende vernederingen’. Ramadan zou haar onder meer aan haar haren naar de badkuip hebben gesleept, en over haar heen hebben geürineerd zonder dat ze dat wilde.

Ramadan op non-actief gesteld

In november was Ramadan genoodzaakt zijn werkzaamheden aan Oxford University tijdelijk te onderbreken. Hij wijst de beschuldigingen van verkrachting van de hand en heeft gezegd de vrouwen aan te klagen voor laster. Ramadan werd begin februari in Parijs gearresteerd.

De conservatieve islamoloog Ramadan was in 2009 nog integratie-adviseur van de gemeente Rotterdam en gasthoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Inmiddels werkt hij weer in Frankrijk en is hij hoogleraar aan de prestigieuze University of Oxford. Te midden van de hype rond #MeToo werd hij in Frankrijk door twee vrouwen beschuldigd van verkrachting. De universiteit van Oxford stelde hem op non-actief.

Tariq Ramadan is trouwens ook de kleinzoon van Hassan al-Banna, de islamitische activist die in Egypte de Moslimbroederschap heeft opgericht.