Trump, Merkel en Macron bezorgd over Poetin

Vladimir Poetin heeft Donald Trump, Emmanuel Macron en Angela Merkel nerveus gemaakt door te pronken met ‘onoverwinnelijke’ nucleaire wapens. De drie hebben ‘serieuze zorgen’ over de spierballentaal van de Russische president.

Volgens Het Witte Huis voerden de Amerikaanse president Trump, de Franse president Macron en de Duitse Bondskanselier Merkel vrijdag telefonisch spoedoverleg over Poetin. Hij zei donderdag in zijn jaarlijkse beleidsverklaring dat hij beschikt over ‘unieke raketten’ die door bestaande anti-raketsystemen niet kunnen worden gedetecteerd. Poetins pronkstuk is de zware intercontinentale kernraket Samat, die volgens hem ‘elke plek op aarde’ kan treffen.

Rusland zal andere landen ‘ogenblikkelijk antwoorden’

De regering van Trump stelde vorige maand voor om het eigen nucleaire wapenarsenaal uit te breiden en er nieuwe, kleinere atoombommen aan toe te voegen. Dit om Rusland af te schrikken. Maar afgaande op de woorden van Poetin zijn de Russen allerminst onder de indruk: als andere landen Rusland met een kernwapen treffen, volgt een ‘ogenblikkelijk antwoord’, zei de president in de hoofdstad Moskou.

Volgens Poetin, die zijn wapens ‘onoverwinnelijk’ noemt, is de wapenontwikkeling in Rusland het antwoord op de aanhoudende Amerikaanse inspanningen om een technisch hoogstaand raketafweersysteem op te stellen. Poetin zei ook dat zijn land werkt aan de bouw van kleine kernkoppen voor geavanceerde kruisraketten. Rusland zou door atoomenergie aangedreven onderzeeërs testen die kernwapens kunnen vervoeren. Ook die wapensystemen zouden niet waarneembaar zijn.

‘NAVO en Rusland zitten niet te wachten op nieuwe Koude Oorlog’

De uitspraken van Poetin zijn ‘onacceptabel en contraproductief’, liet het militaire bondgenootschap NAVO vrijdag al weten. Een nieuwe Koude Oorlog – de decennia na de Tweede Wereldoorlog waarin de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie elkaar met een wapenwedloop wilden aftroeven, die uiteindelijk eindigde met de val van de Sovjet-Unie – is niet wenselijk, benadrukte NAVO-woordvoerder Oana Lungescu tegen persbureau Reuters.

Daar zit ook Moskou niet op te wachten, zei Poetins woordvoerder Dmitri Peskov. ‘Rusland is niet van plan verzeild te raken in welke wapenwedloop dan ook.’ Hij ontkende ook dat de Russen internationale afspraken over wapenbeheersing schenden.

