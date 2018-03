Juncker maakt zich op voor handelsoorlog met Trump

De Amerikaanse president Donald Trump gaat de importtarieven op staal en aluminium fors verhogen. Daarmee wil hij de concurrentiepositie van Amerika ten opzichte van China verbeteren. Ook de Europese Unie wordt door de maatregel geraakt: de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker is woedend.

Trump kondigde via Twitter aan dat de Amerikaanse staal- en aluminiumsector jaren is verwaarloosd door ‘oneerlijke handel en slecht beleid’. Volgens Trump is het van belang dat Amerika zich niet langer laat misbruiken. Er worden nu importtarieven ingesteld, van 25 procent op staal en van 10 procent op aluminium. Dit zal ‘lange tijd zo blijven’, zegt Trump. Volgende week zet hij zijn handtekening onder de maatregelen.

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 maart 2018

Industrie klaagt over dumpprijzen

Aan de Amerikaanse staalproducenten vraagt Trump om hun industrie weer op te bouwen. De Amerikaanse staal- en aluminiumfabrikanten reageren tevreden op de maatregelen van Trump. De staalindustrie vroeg al langer om maatregelen. Ook werd geklaagd over de Chinese export tegen dumpprijzen.

Deze reactie van Chinese staal-baas: Li Xinchuang, vice-secretary-general of the China Iron and Steel Association, said the impact on China would not be big, adding: “Nothing can be done about Trump. We are already numb to him.” — Robbert de Witt (@RobbertdeWitt) March 2, 2018



Dat is opmerkelijk: volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de staalexport van China naar Amerika marginaal. Het Chinese staatspersbureau onderschrijft dat: slechts 2 procent van het staal wordt uit China geïmporteerd. De maatregel zou dus weleens andere landen kunnen treffen: Duitsland, Japan en Zuid-Korea.

Europese Commissie komt met tegenmaatregelen

De Europese Commissie is woedend over de Amerikaanse importheffing. De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, noemt de maatregel ‘oneerlijk’. ‘Protectionisme kan niet de oplossing zijn voor een gemeenschappelijk probleem in de sector,’ zegt Juncker in een verklaring. ‘We zullen niet stilzitten en riskeren dat onze industrie door oneerlijke maatregelen wordt getroffen.’ De Commissie komt binnen enkele dagen met tegenmaatregelen, waarschuwt Juncker. Cecilia Malmström, de eurocommissaris van Handel, valt hem bij: ‘Deze doe-het-zelf aanpak gaat niet werken.’

Mesures protectionnistes américaines dans l’acier et l’aluminium : la Commission ne restera pas immobile pendant que l’industrie européenne est frappée par des mesures injustes qui menacent des milliers d’emplois en Europe (Juncker) pic.twitter.com/s25Fog6d5X — Edouard Bourcieu 🇪🇺 (@EdouardBourcieu) 1 maart 2018

