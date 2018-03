Verhofstadt ziet niets in ‘extra kersen op Brexit-taart’

Vrijdag deed Theresa May een handreiking naar de Europese Unie, om de Brexit tot een goed einde te brengen. May stelt een ‘diepgaand partnerschap’ voor, dat verder gaat dan een simpel handelsakkoord. Guy Verhofstadt, leider van de Liberalen in het Europese Parlement is niet onder de indruk. ‘Een paar extra kersen op de Brexit-taart volstaan niet.’

Verhofstadt kondigt aan volgende week naar Londen te gaan, om de Brexit met Theresa May door te nemen. Eerder plaatste de voorzitter van de ALDE-fractie grote bezwaren bij de mogelijkheid dat de Ierse grens gesloten zou worden. Volgens Verhofstadt is het alleen mogelijk de grens bij Noord-Ierland open te houden, als Noord-Ierland bij de douane-unie blijft.

Angst voor Noord-Ierse afzondering

Dat zorgde afgelopen week voor grote opschudding bij het Verenigd Koninkrijk. May liet weten dat Noord-Ierland niet losgeweekt zou worden van het Verenigd Koninkrijk, en dat een douane unie daarmee van de baan is. Verhofstadt wrijft May nu onder de neus dat de EU geen zin heeft om opnieuw de regels van de interne markt af te spreken, alleen om de verdeelde Conservatieven in Londen tevreden te stellen.

PM May needed to move beyond vague aspirations. While I welcome the call for a deep & special partnership, this cannot be achieved by putting a few extra cherries on the Brexit cake. I will discuss this further with the PM in London on Tuesday. https://t.co/rLC8dUWD8A — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 2 maart 2018



Overigens is Verhofstadt wel gerustgesteld dat May de deal in december niet opnieuw wil heronderhandelen, maar tegelijkertijd is hij benieuwd hoe de Britten de uitwerking ervan willen realiseren, zonder deel te nemen aan de interne markt.

Er is meer kritiek op de toespraak van May. Oppositieleider Jeremy Corbyn noemde het een hoop verwarring boven de al bestaande problemen. Ook in Brussel is er volgens de Britse krant The Guardian smalend de ‘vage beloftes’ van May gereageerd.