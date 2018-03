Vrouwendag in Iran: dansende meisjes niet toegestaan

Hoewel Iran donderdag niet meedoet aan de officiële viering van Internationale Vrouwendag, wordt de vrouw er deze week wel in het zonnetje gezet. Er is één probleem: jonge meisjes dansten op een feestje, tot woede van de rechter.

Het hoogste Iraanse gerechtshof wil de organisatoren van een feestje in het stadhuis in de hoofdstad Teheran vervolgen, meldt het semi-publieke persbureau ISNA. Tijdens de viering dansten jonge meisjes in spijkerbroeken en tutu’s, en dat is veel conservatieve Iraniërs een doorn in het oog.

De streng islamitische wetgeving in Iran verbiedt dansen in het openbaar. Vrouwen mogen ook niet publiekelijk zingen als ze niet worden overstemd door mannen. Fatemeh Rakeii, die de als relatief liberaal bekend staande burgemeester Mohammad-Ali Najafi adviseert over vrouwenzaken, snapt weinig van de ophef. Het gaat om een feestje met meisjes van negen jaar oud, reageert ze verbaasd.

Twee jaar cel voor vrouw die verplichte hoofddoek afdeed

Woensdag veroordeelde een Iraanse rechter een vrouw tot twee jaar cel omdat ze tijdens recente protesten tegen het regime haar hoofddoek had afgedaan, meldt persbureau AFP. Bij veel vrouwen in Iran groeit de weerstand tegen de hoofddoek, die verplicht is voor alle vrouwen en meisjes van negen jaar en ouder. Het regime van president Hassan Rouhani uitte vorige maand zijn zorgen en zegt dat de vrouwen worden ‘misleid’ en demonstranten worden ‘aangestuurd door buitenlanders‘.

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag (D66) veroorzaakte afgelopen maand als waarnemend minister van Buitenlandse Zaken na het aftreden van Halbe Zijlstra (VVD) veel ophef tijdens haar staatsbezoek aan Iran. Ze droeg bij haar ontmoeting met Rouhani een hoofddoek, wat tot een storm van kritiek leidde op sociale media: het was ‘verraad’ aan de demonstrerende vrouwen. Kaag was zich van geen kwaad bewust en wees op de hoofddoekplicht in het land. ‘Geen enkele vrouwelijke vertegenwoordiger komt het land in als je niet op lichte wijze je hoofd bedekt.’

Ruim dertig vrouwen werden in de voorbije maanden opgepakt tijdens hoofddoekprotesten. Volgens AFP zijn velen van hen inmiddels weer vrijgelaten, maar worden ze wel strafrechtelijk vervolgd. Donderdag demonstreert Amnesty International bij de Iraanse ambassade in Den Haag, meldt actualiteitenprogramma Hart van Nederland. De non-gouvernementele organisatie is van plan om de ambassade te ‘versluieren’ met een doek en roept op tot het vrijlaten van de opgepakte demonstranten.

Iraanse vrouwendag op verjaardag dochter profeet Mohammed

Overigens heeft Iran zijn eigen versie van vrouwendag, die wordt gevierd op 9 maart. Die dag is gekozen omdat Fatima Zahra, de dochter van de islamitische profeet Mohammed, op 9 maart zou zijn geboren.