Zelfs D66 twijfelt aan benoeming EU-topman

De Europese Commissie staat met de mond vol tanden door ‘Selmayrgate’. De bliksembenoeming van Martin Selmayr tot secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van de Commissie, riekt naar doorgestoken kaart. Zelfs D66 reageert gealarmeerd.

Volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven, die zichzelf ‘zeer pro-EU’ noemt, ‘verdampt, nee vernietigt’ de benoeming van Selmayr het draagvlak van de Europese Unie (EU). Hij meldt op Twitter dat hij Kamervragen heeft gesteld aan aanstaand minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD), die woensdag wordt beëdigd.

Ik ben zeer pro-EU en daarom uiterst kritisch over dit soort schimmige procedures. Zojuist Kamervragen ingediend aan @minbuza over benoeming Selmayr als hoogste ambtelijke baas van de Europese Commissie. Zoiets verdampt, nee vernietigt, draagvlak!https://t.co/UnRDbNa66l — Kees Verhoeven (@KeesVee) March 5, 2018

De Duitser Selmayr had gesolliciteerd naar de functie van plaatsvervangend secretaris-generaal en was onlangs op die post benoemd. Door het onverwachte vertrek van de secretaris-generaal, de Nederlander Alexander Italianer, schoof Selmayr echter meteen door naar de hoogste ambtelijke positie binnen de Europese Commissie. Als secretaris-generaal leidt Selmayr de ongeveer 33.000 ambtenaren van de Commissie, en hoeft hij alleen verantwoording af te leggen aan Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

‘Vriendjespolitiek’ leidt tot storm van kritiek

Sinds het aantreden van Selmayr regent het kritiek op wat wordt gezien als ‘vriendjespolitiek’ binnen de EU, onder meer door onthullingen van de Franse krant Libération. Het Europees Parlement heeft vorige week een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken rond de promotie van de Duitser, na aandringen van de ‘transparantiewaakhond’ van het parlement.

Volgens diverse Brusselse bronnen heeft de Commissie schoorvoetend toegegeven dat er naast Selmayr slechts één andere kandidaat was om plaatsvervangend secretaris-generaal te worden. Pikant genoeg gaat het om Selmayrs medewerker Clara Martinez Alberola. Vermoed wordt dat de Spaanse een ‘strovrouw’ was, een tegenkandidaat voor de vorm, omdat intern al vaststond dat Selmayr was voorbestemd om Italianer op te volgen.

De Griek Margaritis Schinas, woordvoerder van de Europese Commissie, diende kritische journalisten tijdens een persconferentie van repliek. ‘Alle procedures, en ik herhaal, alle legale procedures wat betreft medewerkers, zijn op religieuze wijze gerespecteerd.’ Maar volgens nieuwssite Politico geloofde niemand in de zaal hem.

‘Selmayr beloofde iedere ex-Commissaris kantoor en auto met chauffeur’

Om zich te verzekeren van zijn benoeming tot hoogste ambtenaar bij de Europese Commissie zou Selmayr volgens Libération iedere Commissaris bij vertrek een kantoor in Brussel, een auto met chauffeur en twee assistenten hebben beloofd. Bovendien zouden zij vijf jaar lang een beroep op een royale wachtgeldregeling kunnen doen.