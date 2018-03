Syrië-overleg komende weken niet hervat

GENVE (ANP) – Een nieuwe ronde vredesbesprekingen over Syrië zal de komende twee of drie weken zeker niet plaatshebben. Dat heeft de speciale gezant van de Verenigde Naties Staffan de Mistura donderdag laten weten.

De Mistura kwam met de mededeling nadat hij 2,5 uur met de leden van de Veiligheidsraad had overlegd. Volgens zijn bureau wil hij concrete vooruitgang zien, in het bijzonder wat het staken van de vijandelijkheden betreft en de humanitaire hulpverlening.

Ondertussen zal de speciale gezant ,,nauw en voortdurend contact” met de partijen in Syrië en de leden van de Internationale Steungroep blijven onderhouden, alvorens een ,,geschikt tijdstip” te bepalen om de partijen in Genève bijeen te roepen.

Steungroep

De Internationale Steungroep is de groep landen onder leiding van de Verenigde Staten en Rusland die de vredesinspanningen van De Mistura ondersteunt. Van de groep maken ook de regionale mogendheden Saudi-Arabië en Iran deel uit.

Een gedeeltelijk staakt-het-vuren dat in februari tot stand kwam is in de afgelopen weken afgebrokkeld. Ook werkt de Syrische regering nauwelijks mee aan humanitaire hulpverlening, ondanks herhaalde oproepen van de VN.