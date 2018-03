Teloorgang Europees ideaal

Het Europese ideaal verliest ook al aan glans in het bedrijfsleven, tot op heden de grootste fan van de Europese Unie. De transportmarkt, bij uitstek een kindje van het Europa zonder grenzen, functioneert niet.

Probleem is de toepassing van de Europese regels voor de vervoerssector. Landen interpreteren die regels allemaal anders, ze handhaven ze anders of helemaal niet.

Hierdoor blijft van het gelijke speelveld – dezelfde spelregels voor iedereen – geen sprake en is er geen eerlijke concurrentie. Vervoerders zoeken steeds meer de marges van de wet op en worden steeds creatiever om maar zo goedkoop mogelijk te kunnen rijden.

De jongste ontwikkeling is de Cyprusroute: ondernemers vestigen een postbusfirma op Cyprus, waar de premies laag zijn. In Nederland rijden gewoon dezelfde chauffeurs dan voorheen. Dat hun premies op Cyprus worden betaald, deert ze niet.

Transport en Logistiek Nederland, de belangenorganisatie van de vervoerders, eist scherpere controle op deze vorm van uitzendwerk.

Een warboel is ook de regeling waarbij buitenlandse chauffeurs in een ander land binnenlandse vrachten mogen uitvoeren. Ook voeren landen elk hun eigen tolsystemen in, zoals in 2016 in België.

Problematisch is ook de lappendeken aan rijverboden in de Europese Unie. In Duitsland mogen vrachtwagens niet op zondag rijden; in Oostenrijk niet van zaterdagmiddag tot zondagavond en in Frankrijk niet van zaterdagavond tot zondagavond.

Zelfs regio’s kondigen hun eigen rijverboden af. TLN heeft eerder aan de Tweede Kamer verzocht actie te ondernemen. Bedoeling is dat minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) de problemen in Brussel aan de orde stelt.