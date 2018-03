De nieuwe EU-president heet Donald Tusk, maar dat mocht u nog even niet weten

De Poolse premier Donald Tusk volgt de Belg Herman Van Rompuy op als voorzitter van de Europese Raad. Maar dat mocht u nog even niet verder vertellen.

‘Hebben we nog nieuws, is Donald okay?’ vroeg de Cypriotische president Nikos Anastasiadis zaterdag aan Van Rompuy voorafgaande aan de Europese top in Brussel. ‘Ja,’ zei Van Rompuy, ‘maar houd het nog even voor je’.

Dat laatste is niet helemaal gelukt. Het gesprek werd namelijk opgepikt door microfoons die open stonden. Zodoende kon alles worden gehoord op het officiële EU-kanaal.

Tusk

U mocht het dus even niet weten, maar de Poolse premier Tusk wordt in december de nieuwe ‘Van Rompuy’. Dit werd later op de zaterdag ook officieel bekendgemaakt. De liberaal troeft zijn Deense collega Helle Thorning-Schmidt die ook voor de post werd genoemd.

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini, volgt Catherine Ashton op als buitenland-chef. Die benoeming was onvermijdelijk, aangezien ze één van de weinige vrouwelijke sociaaldemocraten voor de functie was.

Onervaren

Niet iedereen is even blij met de benoeming van de onervaren Italiaanse. Op de NSS-top keek ze nog met grote ogen om zich heen als groentje in het kersverse kabinet van Matteo Renzi. Dat gold overigens ook voor Renzi zelf die als voormalig burgemeester van Florence opeens in het Catshuis aan tafel zat met Barack Obama.

Tusk, die in 2007 premier van Polen werd, heeft aanzienlijk meer ervaring. Hem wordt wel eens gebrekkige kennis van het Engels verweten, maar hij spreekt wel Russisch. Dit kan, met oog op de verslechterde relatie met Rusland, nog wel eens handig uitkomen. Het mag hoe dan ook bekend zijn dat Polen niet de grootste vriend van Rusland is. Het is voor het eerst dat een Oost-Europeaan een belangrijke EU-post krijgt toegeschoven.