Dit zei de PVV eerder over kantoorvergoeding in Brussel

De PVV die pleitte voor een verlaging van de kantoorvergoeding voor Europese fracties, komt daar nu op terug. De nieuwe fractie in het Europees Parlement declareert een stuk meer dan de vorige fractie.

Dit terwijl de partij in het verleden een punt maakte van de hoogte van de vergoeding. Per maand hebben europarlemtariërs recht op een bedrag van 4.299 euro. Wat zei de partij eerder over de hoge vergoeding?

Bedrag

Oud-fractieleider voor de PVV in Brussel Barry Madlener zei in 2009 dat hij de kantoorvergoeding ‘schandelijk veel‘ vond. De partij maakte een duidelijk statement door met 10 procent genoegen te nemen. ‘Het bedrag moet voor alle europarlementariërs fors worden gekort,’ zei Madlener destijds.

Hij vond het ‘onbegrijpelijk’ dat andere europarlementariërs de hoge kosten zomaar aanvaarden. ‘Er blijken europarlementariërs te zijn die zelfs een kamer in hun eigen huis huren en zo een extra vergoeding opstrijken.’ Later zei Madlener dat de vergoeding ‘een grote uitnodiging tot fraude’ is.

De hoge kantoorkosten waren in mei nog aanleiding voor Kamervragen van PVV-leider Geert Wilders en Kamerlid Madlener. Ze stelden de vragen naar aanleiding van een bericht in het AD, waaruit blijkt dat het Europees Parlement in vijf jaar tijd 200 miljoen heeft uitgegeven aan kantoorkosten.

Wilders en Madlener wilden van premier Mark Rutte (VVD) weten wat het kabinet gaat ‘ondernemen om te zorgen dat alle EP leden worden gecontroleerd op de rechtmatigheid van uitgaven en EP leden die frauderen worden gestraft’.

Kamervragen over gebrek aan controle op miljoenendeclaraties leden Europees Parlement. Geen verantwoording VVD-ers? http://t.co/ZmqlUMvrad — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 3, 2014

Lucas Hartong, die voor de PVV in het Europees Parlement heeft gezeten, zei in 2011 dat het bedrag – toen nog 4.200 euro per maand – fors omlaag kan. De PVV nam toen genoegen met 10 procent daarvan en stortte de rest terug.

Zo, ik ben als oud PVV EP-lid dus 'te sober geweest'. Ik heb ergere beschuldigingen naar mijn hoofd gehad moet ik zeggen. #onbegrijpelijk — Lucas Hartong (@LucasHartong) August 28, 2014

Begroting

De onbelaste onkostenvergoeding voor europarlementariërs wordt direct betaald uit de begroting van de Europese Unie. De vergoeding is een vast bedrag van 4.299 euro, ongeacht de daadwerkelijk gemaakte kosten. Europarlementariërs hoeven voor dit bedrag geen bonnetjes of rekeningen in te leveren.

De nieuwe PVV-fractie is tot de slotsom gekomen dat 400 euro voor kantoorkosten te weinig is, schrijft het AD donderdag. De partij ontvangt nu ook het volle bedrag. ‘Als na een jaar blijkt dat niet alles wordt gebruikt, dan wordt het teruggeven.’

PVV-fractieleider in Brussel Marcel de Graaff laat in een reactie weten dat het geld ‘zorgvuldig’ wordt besteed en nodig is om ‘effectief te kunnen werken als parlementslid’.