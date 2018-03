Holland House in Brussel is meer dan een ontmoetingsplek

Nederlanders in Brussel treffen elkaar in 2015 in het gloednieuwe Holland House. Op de achtergrond speelt meer.

De pakweg 35.000 Nederlanders in de Belgische hoofdstad kunnen medio 2015 terecht in het Holland House. Het wordt gevestigd tegenover het Europees Parlement aan het Luxemburgplein in Brussel.

Op poten

Het idee komt van de Nederlandse ambassadeur in Brussel, Henne Schuwer, maar particulieren gaan de ontmoetingsplek op poten zetten en exploiteren.

Er is een vereniging opgericht. De komende maanden wordt gericht gezocht naar sponsors. Ook gaat Holland House werken met leden die contributie betalen.

Gemeenschap

Achterliggende doel is de BV Nederland in Brussel beter op de kaart te zetten. ‘Een ontmoetingsplek voor Nederlandse “professionals” van jong tot oud is voor de Nederlandse gemeenschap zakelijk van groot belang. Een Holland House kan in die behoefte voorzien, ‘ zegt ambassadeur Schuwer.

Naar schatting 35.000 Nederlanders wonen in Brussel en omgeving, van wie een groot deel er werkt. Voorzitter van het bestuur van Holland House Hanneke Kortmann: ‘We vergelijken het met Nieuwspoort in Den Haag. Het Holland House stelt Nederlanders in Brussel in staat elkaar gemakkelijk te vinden, te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.’