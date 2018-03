Komt er nog een termijn voor eurogroep-voorzitter Dijsselbloem?

De opvolgers van voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy en buitenlandchef Catherine Ashton zijn al bekend, maar over het lot van voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem (PvdA) is nog niet beslist.

Sinds 2013 is Dijsselbloem voorzitter van de vergadering van ministers van Financiën van de eurozone. Zijn termijn loopt halverwege 2015 af.

Opvolger

Van Rompuy zei zaterdagavond dat Dijsselbloem zijn Europese topbaan na de eerste termijn waarschijnlijk kwijt is. Mogelijke opvolger is de Spaanse minister van Financiën Luis de Guindos. De Guindos heeft al steun van de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Leiders van de Europese Unie (EU) hebben tijdens de huidige top niet gesproken over deze post. ‘Dat is een zaak van de eurogroep,’ zegt Van Rompuy, die de opmerkingen van Merkel over een eventuele opvolger voor kennisgeving aannam.

Volgens onze bloggers

Carla Joosten: De talenkennis van Jeroen Dijsselbloem

Spanje was het enige land dat tegen de benoeming van Dijsselbloem was in 2013. Het Zuid-Europese land voelde zich ondergewaardeerd, als het gaat om topbanen in Brussel.

Als Dijsselbloem volgend jaar daadwerkelijk moet aftreden, dan hiel hij het een stuk minder lang vol dan zijn voorganger Jean-Claude Juncker. Juncker trad aan op 1 januari 2005 en zijn termijn liep af op 21 januari 2013.

Termijn

Premier Mark Rutte (VVD) heeft benadrukt dat het mandaat van Dijsselbloem loopt tot halverwege volgend jaar, en dat hij zijn termijn zal volmaken. Het is volgens Rutte ook ‘heel goed denkbaar’ en ‘hoogstwaarschijnlijk’ dat de PvdA’er zich opnieuw kandidaat stelt voor de functie.

Bovendien zijn er genoeg landen die Dijsselbloem steunen, zegt Rutte. ‘Ik heb van andere landen verzekering gekregen dat zij Dijsselbloem zeer zouden zien zitten. Het zal een open strijd zijn die zich volgende zomer voordoet.’

Dijsselbloem heeft eerder gezegd dat zijn opvolging nog niet aan de orde is. ‘We gaan geen banen verdelen die niet vacant zijn.’ Dijsselbloem wordt ook genoemd als een van de drie Nederlandse kandidaten voor de baan van eurocommissaris.

Samen met minister Frans Timmermans (PvdA, Buitenlandse Zaken) en Lilianne Ploumen (PvdA, Buitenlandse Handel) zou Dijsselbloem door Nederland zijn voorgesteld aan de nieuwe voorzitter van de Europese Raad Juncker.