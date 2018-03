Dit gaat Frans Timmermans doen in Brussel

De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft Frans Timmermans (PvdA) aangesteld als eurocommissaris. Maar wat gaat hij precies doen?

Timmermans zal Junckers ‘hoogste plaatsvervanger’ worden, zo liet de Luxemburger donderdag weten.

Vice-presidenten

De Nederlandse minister wordt de hoogste van de zes vice-presidenten onder Juncker. Daarnaast zijn er nog twintig andere eurocommissarissen.

In de portefeuille van Timmermans zitten ‘Europese regelgeving, relaties tussen de Europese instellingen, rechtsregels en fundamentele rechten’. Daarmee zal de PvdA’er gaan fungeren als een soort ‘manager’ onder opperpresident Juncker die hij zal vervangen bij diens afwezigheid.

Rechter hand

Timmermans zal Juncker moeten gaan assisteren bij het efficiënter maken van de Europese Unie en het aanpassen van bijvoorbeeld het energiebeleid. Nederland hamert al tijden op de zinloze regels uit Brussel. Daar kan Timmermans nu wat aan gaan doen.

‘De nieuwe Europese Commissie wil de Europese burgers laten zien dat we ons richten op grote zaken en ons terugtrekken bij kleinere onderwerpen. Deze post moet garanderen dat elk voorstel van de commissie werkelijk nodig is en dat de doelstellingen niet beter bereikt kunnen worden door de lidstaten zelf,’ zei Juncker over de portefeuille van Timmermans. De Luxemburgse christendemocraat noemde hem ‘meer dan een collega’. ‘Het is mijn rechterhand,’ zei hij.

Salaris

De functie lijkt gevoelsmatig ver af te liggen van zijn huidige baan als minister van Buitenlandse Zaken. Maar de post als hoge buitenlandvertegenwoordiger ging naar de Italiaanse sociaaldemocraat Federica Mogherini. Premier Mark Rutte (VVD) sprak eerder van een ‘zware functie’ voor Timmermans.

Qua salariëring gaat Timmermans er in ieder geval op vooruit. Hij ziet zijn ministerssalaris van 144.000 euro bijna verdubbelen tot 270.000 euro per jaar. Daar komt nog een representatietoeslag van 911,38 euro per maand bij en zijn verhuis- en reiskosten worden vergoed. Ook krijgt Timmermans alvast voor zijn aantreden twee maandsalarissen overgemaakt als ‘installatievergoeding’.

Begroting

Opvallend verder is de benoeming van de voormalige europarlementariër en Franse minister van Financiën Pierre Moscovici op de post Economische Zaken.

Onder zijn bewind liep het Franse begrotingstekort op tot groot ongenoegen van Duitsland. Toch mag juist hij zich met het financieel beleid van de 28 lidstaten gaan bemoeien.