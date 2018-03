Nieuwe sancties EU tegen Rusland, Moskou dreigt

Nieuwe Europese sancties tegen Rusland zijn nog niet van kracht, of de Russen kondigen al tegenmaatregelen aan. Brussel wilde afwachten hoe het staakt-het-vuren zou aflopen, maar nu worden er toch nieuwe maatregelen getroffen.

Lidstaten van de Europese Unie (EU) waren het al eens geworden over nieuwe sancties, vanwege de aanhoudende steun van Rusland aan pro-Russische separatisten.

Lijst

Het is nog onduidelijk wat voor sancties de Unie precies gaat treffen. Naar verwachting zal Brussel de zwarte lijst uitbreiden. De tegoeden in de EU van personen op deze lijst worden bevroren, en zij krijgen geen visum om in de EU te reizen.

Ook wordt de toegang van Russische bedrijven, vooral grote oliemaatschappijen, tot de Europese financiële markten verder beperkt. Dat geldt onder meer voor drie bedrijven die zich bezighouden met de productie van militaire goederen, meldt The Wall Street Journal.

En voor de drie grote Russische energiebedrijven: Rosneft, Gazprom Neft en Transneft. Eerder werd dit al onmogelijk voor Russische banken. De Verenigde Staten zouden met soortgelijke sancties komen, en zullen dat binnenkort bekendmaken.

Verschillende lidstaten wilden de sancties eerder invoeren, maar niet iedereen was het daarmee eens. De lidstaten waren verdeeld nadat vrijdag het staakt-het-vuren van start ging. Nu is toch besloten om de nieuwe sancties in te voeren, omdat Rusland de separatisten nog steeds zou steunen.

Stabiliseren

Ingewijden zeggen dat de sancties snel van tafel kunnen zijn als Rusland meer doet om de situatie in het oosten van Oekraïne te stabiliseren. Naar verwachting zal de Unie eind september beoordelen of het beter gaat in Oost-Oekraïne en de sancties kunnen worden teruggedraaid.

Rusland zou het er niet zomaar bij laten zitten. De regering in Moskou dreigt met tegenmaatregelen, meldt het persbureau Ria Novosti. Zo zouden er beperkingen komen op de import van vooral gebruikte auto’s en textielproducten. Ook dreigt Rusland met het sluiten van het luchtruim voor westerse vliegtuigmaatschappijen.

Rusland noemt de nieuwe maatregelen, waarmee de EU vrijdag zal komen ‘een onvriendelijke stap’.