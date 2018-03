Wie is wie in de nieuwe Europese Commissie van Juncker?

De nieuwe Europese Commissie van Jean-Claude Juncker kan op 1 november aan de slag. Het Europees Parlement heeft woensdag zijn zegen gegeven over het team.

Wie zijn de ‘nieuwe’ bewindslieden in Brussel? Wij stellen de nieuwe Europees Commissarissen in het kort aan u voor.

Naam: Jean Claude Juncker

Geboortedatum: 9 december 1954

Lidstaat: Luxemburg

Functie: president van de Europese Commissie

Ervaring: christendemocraat Juncker was premier van Luxemburg van 1995 tot 2013. In 2005 werd hij voorzitter van de eurogroep, de vergadering van ministers van Financiën van de eurozone. Zijn termijn liep vorig jaar af.

Naam: Federica Mogherini

Geboortedatum: 16 juni 1973

Lidstaat: Italië

Functie: buitenlandchef

Ervaring: sociaaldemocraat Mogherini trad in 2008 toe tot het Italiaanse parlement en is sinds februari minister van Buitenlandse Zaken in de regering van premier Matteo Renzi.

De vicepresidenten

Naam: Frans Timmermans

Geboortedatum: 6 mei 1961

Lidstaat: Nederland

Functie: hoogste vicepresident, Europese regelgeving, relaties Europese instellingen, rechtsregels en fundamentele rechten Ervaring: Timmermans zat voor de PvdA in de Tweede Kamer en was van 2007 tot 2010 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. In het tweede kabinet-Rutte werd Timmermans minister van Buitenlandse Zaken.

Naam: Kristalina Georgieva

Geboortedatum: 13 augustus 1953

Lidstaat: Bulgarije

Functie: vicepresident, Begroting en HR

Ervaring: Georgieva was al eurocommissaris voor internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisis in de Commissie van Barroso. Van 1993 tot 2010 werkte deze christendemocraat voor de Wereldbank.

Naam: Maros Sefcovic

Geboortedatum: 24 juli 1966

Lidstaat: Slowakije

Functie: vicepresident voor Energie

Ervaring: deze sociaaldemocraat was al Europees Commissaris in de tweede Commissie van José Manuel Barrosso. Toen had hij de portefeuille Institutionele relaties en Administratie. Eerder was hij ambassadeur van Slowakije in Israël.

Naam: Andrus Ansip

Geboortedatum: 1 oktober 1956

Lidstaat: Estland

Functie: vicepresident van de digitale markt

Ervaring: Ansip is premier geweest van Estland van april 2005 tot eind maart 2014. Ook is hij kortstondig minister van Economische en Communicatie geweest.

Naam: Valdis Dombrovskis

Geboortedatum: 5 augustus 1971

Lidstaat: Letland

Functie: vicepresident voor de euro en de sociale dialoog

Ervaring: Dombrovskis was premier van Letland van 2009 tot 2014. Daarvoor is hij minister van Financiën geweest en lid van het Europees Parlement.

Naam: Jyrki Katainen

Geboortedatum: 14 oktober 1971

Lidstaat: Finland

Functie: vicepresident voor werkgelegenheid, groei, investeringen

Ervaring: van 2011 tot juni 2014 was Katainen premier van Finland, namens de Nationale Coalitiepartij. In april 2014 werd hij eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken, als vervanger van Olli Rehn.

De Europees Commissarissen

Naam: Marianne Thyssen

Geboortedatum: 24 juli 1964

Lidstaat: België

Portefeuille: werkgelegenheid en sociale zaken

Ervaring: de christendemocraat Thyssen kwam in 1991 in het Europees Parlement. In 2004 werd ze vicefractievoorzitter van de EVP-fractie.

Naam: Corina Cretu

Geboortedatum: 24 juni 1967

Lidstaat: Roemenië

Portefeuille: regionaal beleid

Ervaring: deze sociaaldemocraat was journalist en werd in 2004 Senator. In 2007 trad ze toe tot het Europees Parlement. Ze was onder meer lid van de commissie voor economische en monetaire zaken.

Naam: Johannes Hahn

Geboortedatum: 2 december 1957

Lidstaat: Oostenrijk

Portefeuille: uitbreiding en nabuurschap

Ervaring: Hahn is lid van de Oostenrijkse volkspartij en werd in 2004 gekozen tot partijleider in Wenen, waarna hij in 2007 minister van Wetenschap en Onderzoek werd. In 2009 trad hij toe tot de Europese Commissie, waar hij nu nog de portefeuille regionaal beleid heeft. Hij is ook vicepresident van de Commissie.

Naam: Elzbieta Bienkowska

Geboortedatum: 4 februari 1964

Lidstaat: Polen

Portefeuille: interne markt, industrie, ondernemerschap en het mkb

Ervaring: Bienkowska was sinds 2007 minister van Regionale Ontwikkeling in het kabinet van Donald Tusk, de opvolger van Herman Van Rompuy, tot november 2013. Daarna werd zij minister van Infrastructuur en vicepremier van Polen.

Naam: Miguel Arias Cañete

Geboortedatum: 24 februari 1950

Lidstaat: Spanje

Portefeuille: klimaat en energie

Ervaring: Cañete is lid van de Spaanse volkspartij en was minister van Landbouw, Voedsel en Milieu in het kabinet van premier Mariano Rajoy. Hij is een bekende in Brussel. Van 1986 tot 1999 was hij lid van het Europees Parlement, en voorzitter van de commissies voor landbouw en regionaal beleid.

Naam: Neven Mimica

Geboortedatum: 12 oktober 1953

Lidstaat: Kroatië

Portefeuille: internationale samenwerking en ontwikkeling

Ervaring: de sociaaldemocraat Mimica was in Kroatië staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en Europese integratie tot 2004. Toen werd hij lid van het parlement. Mimica was al eurocommissaris in de Commissie van José Manuel Barroso. Hij had toen de portefeuille consumentenbescherming.

Naam: Cecilia Malmström

Geboortedatum: 15 mei 1968

Lidstaat: Zweden

Portefeuille: handel

Ervaring: Malmström is bij velen al bekend als Europees Commissaris van interne zaken, waar ze vooral in het oog sprong vanwege een belangrijk onderdeel van haar portefeuille, het vrije verkeer van personen. Van 1999 tot 2006 was ze lid van het Europees parlement en daarna werd ze in Zweden minister van Europese Zaken.

Naam: Karmenu Vella

Geboortedatum: 19 juni 1950

Lidstaat: Malta

Portefeuille: milieu, maritieme zaken en visserij

Ervaring: Vella zit momenteel in het Europees Parlement als lid van de arbeiderspartij. Deze van huis uit architect is eerder minister van Toerisme, van Werkgelegenheid en van Industrie geweest in Malta.

Naam: Phil Hogan

Geboortedatum: 4 juli 1960

Lidstaat: Ierland

Portefeuille: landbouw en landontwikkeling

Ervaring: Hogan was in Ierland minister van Milieu, Gemeenschap & Lokale overheden namens de partij Fine Gael. Eerder was hij heel even minister van Financiën, maar hij moest aftreden. Hogan is ook op lokaal niveau politiek actief geweest.

Naam: Christos Stylianides

Geboortedatum: 26 juni 1958

Lidstaat: Cyprus

Portefeuille: humanitaire hulp en crisismanagement

Ervaring: Stylianides heeft in het parlement van Cyrpus gezeten en is woordvoerder van de regering geweest. Momenteel zit deze democraat in het Europees Parlement.

Naam: Vera Jourová

Geboortedatum: 18 augustus 1964

Lidstaat: Tsjechië

Portefeuille: justitie, consumentenmarkt, seksegelijkheid

Ervaring: Jourová werd in januari minister Regionale Ontwikkeling. Daarvoor had zij geen politieke ervaring, ze werkte als advocaat.

Naam: Dimitris Avramopoulos

Geboortedatum: 6 juni 1953

Lidstaat: Griekenland

Portefeuille: migratie en binnenlandse zaken

Ervaring: Avramopoulos was in Griekenland minister van Nationale Veiligheid. Ook was hij partijleider van de Nieuwe Democratie, minister van Buitenlandse Zaken en minister van Volksgezondheid en van Toerisme. Hij begon zijn politieke carrière als burgemeester van Athene in 1995.

Naam: Günther Oettinger

Geboortedatum: 15 oktober 1953

Lidstaat: Duitsland

Portefeuille: digitale economie en samenleving

Ervaring: Oettinger was tussen 2005 en 2009 minister-president van de Duitse deelstaat Baden-Würtemberg. In 2010 werd hij Europees Commissaris voor Energie.

Naam: Vytenis Andriukaitis

Geboortedatum: 9 augustus 1951

Lidstaat: Litouwen

Portefeuille: gezondheid en voedselveiligheid

Ervaring: in Litouwen was Andriukaitis minister van Volksgezondheid tussen 2012 en 2014. In 1990 was hij medeondertekenaar van de Litouwse grondwet. Andriukaitis is chirurg.

Naam: Margrethe Vestager

Geboortedatum: 13 april 1968

Lidstaat: Denemarken

Portefeuille: medediginging

Ervaring: de sociaal-liberaal Vestager kwam in 2001 in het Deense parlement. Ze was als minister van Economische Zaken ook vicepremier van Denemarken van 2011 tot 2014. Van 1998 tot 2000 is ze minister van Onderwijs geweest.

Naam: Tibor Navracsics

Geboortedatum: 13 juni 1966

Lidstaat: Hongarije

Portefeuille: onderwijs, cultuur, jongeren, burgerschap

Ervaring: Navracsics is van huis uit advocaat en werd in juni minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij vier jaar lang minister van Justitie en Openbaar Bestuur.

Naam: Pierre Moscovici

Geboortedatum: 16 september 1957

Lidstaat: Frankrijk

Portefeuille: economische en financiële Zaken, belastingen, douane

Ervaring: de Franse socialist is de minister van Financiën in de regering van François Hollande . Hij is daarvoor minister geweest van de departementen, Financiën, Economische Zaken en Europese Zaken. Moscovici is ook vicepresident geweest van het Europees Parlement en europarlementariër.

Naam: Jonathan Hill

Geboortedatum: 24 juli 1960

Lidstaat: Groot-Brittannië

Portefeuille: financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie

Ervaring: Hill (conservatief) was vorig jaar leider van het Britse Hogerhuis. Daarvoor was hij kanselier van het hertogdom Lancaster en ondersecretaris Onderwijs.

Naam: Violeta Bulc

Geboortedatum: 24 januari 1964

Lidstaat: Slovenië

Portefeuille: Transport

Ervaring: Bulc heeft nog maar weinig ervaring in de politiek. Ze was nog maar enkele weken minister van Ontwikkeling en Strategische projecten.

Naam: Carlos Moedas

Geboortedatum: 10 augustus 1970

Lidstaat: Portugal

Portefeuille: onderzoek, wetenschap en innovatie

Ervaring: de sociaaldemocraat Moedas was onderhandelaar namens Portugal met de trojka over staatsfinanciën. Tussen 2011 en 2014 was hij secretaris van de premier van Portugal.