Barroso waarschuwt premier Cameron voor ‘historische fout’

De Britse premier David Cameron maakt een ‘historische fout’ door een defensieve aanpak richting de Europese Unie (EU) te hanteren en te riskeren dat Groot-Brittannië de EU verlaat. Dit zegt de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso maandag in het Londense Chatham House.

Dit meldt The Guardian.

Het is een reactie op de plannen van Cameron om een ‘arbitraire stop’ op de toestroom van migranten vanuit Oost-Europa naar Groot-Brittannië te zetten.

Volgens het plan moeten lidstaten een eind kunnen maken aan immigratie uit een EU-land voor een bepaalde periode, wanneer de immigratie vanuit dat land te hoog is. Barroso geeft aan dat het plan van Cameron in strijd is met EU-wetgeving.

Hij waarschuwt dat Cameron met het immigratieplan zijn ‘natuurlijke bondgenoten’ van zich vervreemd. De voorzitter zegt verder tegen BBC dat Groot-Brittannië erop moet rekenen dat het land ‘nul invloed’ zal hebben op wereldschaal, mochten de Britten de EU verlaten.

Stop

Cameron wil een stop gaan zetten op het aantal Britse verzekeringspolissen dat wordt uitgegeven aan laaggeschoolde EU-immigranten, meldt The Sunday Times. Cameron wil hiermee het aantal laaggeschoolde migranten uit andere EU-lidstaten beperken.

Met de maatregel zouden met name werknemers uit de Oost-Europese EU-lidstaten benadeeld worden, aangezien deze landen de grootste toestroom van migranten naar Groot-Brittannië veroorzaken.

De Poolse ambassadeur in Groot-Brittannië, Witold Sobków, heeft aangegeven dat Warschau alle pogingen om wijzigingen aan te brengen in het principe van het vrije verkeer zal vetoën. Hij noemt het vrije verkeer van personen ‘een fundamentele vrijheid’ binnen de EU.

Volgens Elsevier

Carla Joosten: Vrij verkeer van personen in EU is verworden tot vrij verkeer van armen

Natuurlijke bondgenoten

Barroso waarschuwt Cameron nu dat zijn maatregel in strijd is met het Verdrag van Lissabon, waarin het vrije verkeer van personen wordt gegarandeerd. Volgens Barroso zou het een ‘historische fout’ zijn van Groot-Brittannië wanneer het land door zou gaan met ‘het vervreemden van zijn natuurlijke bondgenoten in Centraal- en Oost-Europa’, vooral aangezien Groot-Brittannië een van de grootste voorvechters is geweest van de toetreding van die landen tot de EU.

Sinds de opkomst van UK Independence Party (UKIP), een populistische rechtse anti-EU partij, probeert Cameron beperkende hervormingen door te voeren in het Britse EU-beleid. Nigel Farage van UKIP beschuldigt Cameron ervan dat hij de hervormingen uit ‘politieke overwegingen’ wil doorvoeren, uit angst voor de UKIP.

Verdrag van Lissabon

Barroso waarschuwde Cameron al eerder dat hij niet aan het vrij verkeer van werknemers moet komen. Het beperken van het vrije verkeer van personen zou een wijziging van het Verdrag van Lissabon met zich meebrengen.

Volgens Barroso is het wijzigen van het Verdrag niet alleen heel moeilijk, maar ook financieel risicovol. ‘De onzekerheid die daarmee gepaard gaat, heeft een direct effect op investeringsbeslissingen,’ zegt Barroso.