Brussel verdedigt naheffing: cijfers komen van landen zelf

Het ziet er niet naar uit dat lidstaten, waaronder Nederland en Groot-Brittannië, onder de naheffing van de Europese Unie (EU) uitkomen. Europees Commissaris Jacek Dominik (Begroting) verdedigde de extra bijdrage maandag.

Dominik wijst erop dat de naheffing is berekend aan de hand van cijfers die de landen zelf hebben ingeleverd. Nederland moet waarschijnlijk 642 miljoen euro betalen en Groot-Brittannië 2,1 miljard. Andere landen krijgen geld terug.

Eurocommissaris Dominik zegt verbaasd te zijn over de felle reactie van de Britse premier David Cameron, nadat de Financial Times het bedrag donderdagavond onthulde. Tot de bekendmaking was er geen enkel signaal van de Britten dat zij bedenkingen hadden bij de naheffing.

Cameron zegt dat hij niet van plan is om het bedrag te betalen. Eind vorige week zei de premier dat hij het niet eens is met de handelwijze van de Unie.

‘Het is een rekening van 2,1 miljard euro. En deze heeft nog maar een looptijd van een maand. Dat is geen acceptabele manier om te handelen en dit is geen acceptabel bedrag.’ Het enorme bedrag ligt bij de eurosceptische Britten gevoelig.

Premier Mark Rutte (VVD) en minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) noemden de naheffing vrijdag een ‘onaangename verrassing’. Dijsselbloem maakte zondagavond in televisieprogramma Nieuwsuur wel duidelijk dat Nederland het bedrag gaat betalen als ‘feiten en cijfers kloppen’.

Dijsselbloem is niet van plan extra bezuinigingen door te voeren als Nederland het enorme bedrag moet ophoesten. In dat geval is het ‘gewoon een tegenvaller’. Het is Dijsselbloem nog steeds niet helemaal duidelijk waar de extra bijdrage vandaan komt.

De minister van Financiën is net als Cameron kritisch over het feit dat het bedrag al voor 1 december moet worden overgemaakt en over de manier waarop deze is gepresenteerd.

De afdracht van lidstaten aan de Unie wordt berekend aan de hand van het nationaal inkomen van een land. Dominik verklaart de hoge naheffing voor enkele landen door erop te wijzen dat sommige openstaande kwesties nu zijn opgelost, bijvoorbeeld de vaststelling wat er precies valt onder het nationaal inkomen.