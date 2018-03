Crash coureur Jules Bianchi leidt tot vragen over veiligheid Formule 1

Er deed zich zondagochtend een zware crash voor tijdens de Grand Prix van Japen. De Franse Formule 1-coureur Jules Bianchi (25) knalde met de zijkant van zijn auto tegen een kraanwagen.

En ‘dat is de slechtste manier om iets te raken,’ zei NOS-verslaggever Louis Dekker.

Escorte

Dat bleek wel uit de gevolgen. Bianchi werd onder begeleiding van een politie-escorte naar het ziekenhuis gebracht, waar hij direct werd geopereerd.

Er heerst grote onduidelijkheid over de huidige toestand van Bianchi. Hij werd zondag buiten bewustzijn afgevoerd, waarna hij aan de kunstmatige beademing kwam te liggen. De BBC melde zondagavond dat Bianchi weer in staat was zelf te ademen.

Maandag meldt Sky Sports echter dat Bianchi nog steeds aan de beademing ligt, en dat zijn toestand kritiek is.

Marussia – het team waar Bianchi voor rijdt – is bewust spaarzaam met het uitbrengen van informatie over zijn toestand. ‘Medische updates zullen pas worden gecommuniceerd als het ziekenhuis vindt dat het kan.’

Phanfone

Het was onzeker of de race überhaupt wel van start moest gaan. Het regende hard – een gevolg van tyfoon “Phanfone” die over Japan raasde – waardoor de rijcondities erg slecht waren.

De Formule 1-wagens moesten aan het begin van de wedstrijd achter een safetycar blijven rijden. Toen bleek dat zelfs dat niet verantwoord was, werd de race na drie ronden al stilgelegd. Vervolgens werd de race hervat, en werd Lewis Hamilton na 46 rondjes – toen de wedstrijd definitief werd stopgezet – als winnaar uitgeroepen.

Na afloop van de wedstrijd was er veel kritiek op de wedstrijdleiding. Williams-coureur Felipe Massa zei dat de race te laat werd gestopt: ‘Ik schreeuwde voor het ongeluk al dat het te nat was op de baan. Het was niet meer veilig. Maar ze hebben te lang gewacht.’

Te veilig

In verschillende media is inmiddels de discussie opgelaaid dat door het commerciële belang van de Formule 1 (er wordt jaarlijks ruim 2 miljard euro mee verdiend), de veiligheid van de coureurs van ondergeschikt belang is worden. Elke wedstrijd trekt 55 miljoen kijkers, en die worden er niet blij van als een wedstrijd om het minste of geringste wordt afgelast.

Zo vindt ook Niki Lauda – drievoudig Formule 1-kampioen, die zelf in 1976 ernstig gewond raakte bij een crash. ‘De regen was niet echt een probleem,’ zo zegt voorzitter van het Mercedes-team Lauda tegen BBC News. ‘Er waren safetycars, en de race verliep tot de crash relatief veilig, dus het had ook goed kunnen gaan tot aan het einde van de race.’

Lauda had een maand eerder al gezegd dat de Formule 1 ‘te veilig’ was geworden. Hij uitte zware kritiek op de wedstrijdleiding omdat deze de Grand Prix van Engeland had stilgelegd om een beschadigde vangrail te herstellen. De autosport raakt ‘overgereguleerd’, waardoor ‘een hele boel mensen de tv uitzetten,’ aldus Lauda. Veel mensen zouden juist naar de Formule 1 kijken vanwege de mogelijkheid een crash te zien.