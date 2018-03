Deze EU-lidstaten kunnen waarschuwing over begroting verwachten

Vijf lidstaten van de Europese Unie (EU) lopen met hun begroting gevaar om de Europese regels voor begrotingen te overtreden. Deze landen krijgen dat woensdag van de Europese Commissie te horen.

Het gaat om Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Slovenië en Malta, meldt de Financial Times dinsdag op basis van ingewijden. De Commissie zal aan deze landen extra informatie vragen, wat de eerste stap kan zijn op weg naar afkeuring van de plannen.

Beslissing

Alle landen van de eurozone leverden vorige week hun begrotingsplannen in. De Europese Commissie moet beoordelen of de lidstaten aan de Europese regels voldoen. Aan het eind van de maand zal het dagelijks bestuur van de Unie en beslissing nemen over de begrotingen.

Van Frankrijk was al duidelijk dat het land niet zal doen aan de begrotingsnorm van 3 procent. De Franse minister van Economische Zaken Emmanuel Macron zei zondag dat hij zeker weet dat de Commissie de Franse begroting niet zal afwijzen.

Commentaar

‘Ik ben ervan overtuigd dat er geen negatieve beoordeling van de Commissie zal komen,’ zei Macron in een interview met Franse media. Pas in 2017 zal het Franse begrotingstekort uitkomen onder de 3 procent, omdat Frankrijk weigert extra te bezuinigen.

Macron zegt dat Frankrijk van plan is de economie te hervormen. Zo wil hij het makkelijker maken voor werkgevers en werknemers om kleine geschillen zelf op te lossen, en moet het makkelijker worden voor winkeliers om op zondag open te blijven.

Regels

Diverse Europese regeringsleiders hebben al duidelijk gemaakt dat zij vinden dat Frankrijk zich aan de afspraken moet houden. Frankrijk kreeg eerder al, net als Nederland, uitstel om aan de regels te voldoen.

Nu dat weer niet lukt, vindt ook premier Mark Rutte (VVD) dat de Fransen zich aan de regels moeten houden. Rutte wilde geen dreigementen uiten, want dat kost alleen maar energie, maar hij maakte wel duidelijk dat Frankrijk de overheidsfinanciën op orde moet brengen.

Voor Italië is het begrotingstekort geen probleem, maar de torenhoge staatsschuld van het land wel. Om te voorkomen dat deze schuld verder oploopt, moet het structurele tekort worden weggewerkt. Dat doel zou volgens de huidige plannen pas in 2017 worden bereikt.