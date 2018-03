Hoe David Cameron EU-migratie zou willen beperken

De Britse premier David Cameron zou met een nieuw voorstel komen om immigratie vanuit andere lidstaten van de Europese Unie (EU) te beteugelen. Cameron wil een ‘noodrem’ kunnen zetten op EU-immigratie.

Het vrije verkeer van personen zou een halt toegeroepen moeten kunnen worden als de immigratie uit een lidstaat naar het Verenigd Koninkrijk te hard gaat, meldt de Financial Times.

Referendum

Cameron heeft al diverse keren aangegeven dat hij de relatie van zijn land met de Unie wil herzien. Het plan maakt volgens Britse kranten daar deel van uit. Tijdens het partijcongres in september zei de premier nog dat hij ‘geen genoegen’ zou nemen met een nee.

Volgens het plan moeten lidstaten een eind kunnen maken aan immigratie uit een EU-land voor een bepaalde periode, als de immigratie uit dat land te hoog is.

Veto

Vrij verkeer van personen is een belangrijk onderwerp voor de Britten, vooral als het gaat om de toekomst van de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Het land zou bereid zijn zijn veto te gebruiken, om uitbreiding van de Unie tegen te houden als er niets wordt gedaan om het vrije verkeer van personen te beperken.

De strijd tegen het vrije verkeer van personen is lastig want het is een van de belangrijkste pijlers van de Unie. Wanneer Cameron zijn nieuwe plan officieel aan de Britten gaat bekendmaken, is nog niet duidelijk, maar het zou in ieder geval voor de Kerst gebeuren.

Nieuwkomers

Eerder stelde Cameron voor om ervoor te zorgen dat nieuwe lidstaten na langere tijd pas mogen gebruikmaken van deze pijler. Nu mogen de nieuwkomers dat na zeven jaar, maar de Britse premier zou graag zien dat dat langer duurt.

Met zijn plan zou Cameron ook willen voorkomen dat de anti-EU-partij UKIP er te veel vandoor gaat met de kiezers. De partij voert in Groot-Brittannië campagne voor de parlementsverkiezingen van 2015 met de boodschap dat zij ‘de ware conservatieven’ zijn.