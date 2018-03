Hoe een ‘foute’ kaart FIFA-bobo’s in verlegenheid brengt

De wereldvoetbalbond zegt sorry voor een politiek gevoelige ‘blunder’ met een landkaart tijdens een promotie voor het WK 2018 in Rusland. Wat gebeurde er?

Tijdens een wervelende presentatie met veel lichteffecten in de Russische hoofdstad Moskou, ging iets goed mis, erkent de FIFA.

Logo

In een filmpje, waarin het officiële logo voor de wereldkampioenschappen werd gepresenteerd, werd de kaart van Rusland getoond. Daarbij was ook de Krim ingekleurd, het Oekraïense schiereiland dat eerst werd bezet en in maart werd ingelijfd door het Kremlin, nadat een referendum over de toekomst van het strategisch gelegen gebied was gehouden.

Volgens Elsevier

Robbert de Witt: Krim-referendum was ondemocratisch, maar Westen kan de uitslag niet negeren

Een overgrote meerderheid van de Krim-bewoners, van wie de meesten Russen zijn, stemde voor aansluiting bij Rusland.

Verlegenheid

De FIFA is door de actie in verlegenheid gebracht en betreurt de fout. ‘De kaart is gemaakt door een lokale aanbieder en helaas is dit aan onze aandacht ontsnapt.’

De voetbalbond heeft de officiële video intussen van YouTube verwijderd, maar toch is deze nog altijd te zien op het videoplatform, bijvoorbeeld op kanalen van Russische media. Die hebben er heel wat minder problemen mee om de Krim als onderdeel van Rusland te laten zien.

Gevoelig

Maar het ligt wel erg gevoelig in Oekraïne. Het Oost-Europese land verzet zich hevig tegen de annexatie van de Krim bij de machtige buur, met wie ze nu al maanden in een hoogoplopend conflict zijn verwikkeld.

Vanwege de spanningen denkt de FIFA erover na om de twee kemphanen te scheiden tijdens het WK over vier jaar. Rusland en Oekraïne worden mogelijk niet in dezelfde poule ingedeeld – mits Oekraïne zich plaatst voor dit mondiale evenement natuurlijk. Rusland is als gastland al verzekerd van een plek in de eerste ronde.