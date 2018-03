Lagarde vreest recessie, Dijsselbloem vindt zorgen overdreven

Zorgen die de afgelopen dagen de kop hebben opgestoken over de Europese economie zijn overdreven, zegt minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën). Toch waarschuwt IMF-topvrouw Christine Lagarde dat de eurozone opnieuw in recessie terechtkomt.

Dijsselbloem zegt dat waarschuwingen voor een eventuele nieuwe recessie ‘te somber’ zijn. ‘De meeste landen hebben veel maatregelen genomen en in de meeste landen trekt de groei aan. De cijfers zijn daarom niet zorgwekkend, we weten wat we moeten doen.’

Hervorming

Dijsselbloem sprak donderdag tijdens een discussie over de wereldeconomie in Washington. Hij wees opnieuw naar Frankrijk en Italië als landen die achterlopen bij de hervorming van hun economie. ‘Zij hebben nu wel regeringen die meer willen doen.’

Commentaar

Michiel Dijkstra: ‘Een derde recessie is een reëel scenario geworden. Laat Europese overheden – ook de Nederlandse – zich dat aantrekken’ …lees verder

De minister hoopt dat zij ‘genoeg uithoudingsvermogen’ hebben. Volgens Dijsselbloem is er te weinig geduld met de eurozone. ‘De nieuwe maatregelen gaan de komende maanden in, laten we afwachten hoe dat uitpakt.’

Risico’s

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceerde donderdag het maandrapport over de eurozone. Daarin staat dat het economisch herstel in landen met de euro blijft omgeven met grote risico’s, onder meer door het uitblijven van structurele hervormingen.

Ook blijven geopolitieke spanningen de eurozone onder druk zetten, oordeelt de ECB. Hierdoor wordt de private investeringsbereidheid geremd.

Recessie

Lagarde oordeelt ook dat er gevaar op de loer ligt, zei zij donderdag bij de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. De kans op een nieuwe recessie in de eurozone is volgens Lagarde de afgelopen maanden gegroeid tot ongeveer 40 procent.

‘Het is een serieus gevaar, maar als zowel de landen met tekorten als die met overschotten de juiste stappen nemen, kan het worden voorkomen,’ zegt Lagarde. Daarbij blijven hervormingen noodzakelijk die de economie versterken.

De meeste Europese aandelenbeurzen sloten donderdag voor de derde dag op rij met verliezen door zorgen over tragere groei van de wereldeconomie. Ook tegenvallende macro-cijfers uit Duitsland voeden de onzekerheid.