‘Meevallers en extra inkomsten’: zo wil Frankrijk tekort verkleinen

Frankrijk wil toch proberen het eigen begrotingstekort komend jaar te verkleinen. De Franse minister van Financiën Michel Sapin denkt een paar miljard aan besparingen te hebben gevonden waardoor bezuinigingen niet nodig zouden zijn.

Dat blijkt uit een brief van de Franse regering aan de Europese Commissie, die in handen is van persbureau Reuters.

Extra besparingen

De Franse minister van Financiën Michel Sapin denkt voor 3,6 à 3,7 miljard euro aan ‘extra besparingen’ te hebben gevonden.

Sapin komt niet met bezuinigingen maar vooral met ‘extra inkomstenbronnen en meevallers’. De besparingen zijn onder meer het resultaat van de lage rente die Frankrijk betaalt over staatsleningen waardoor de rentelasten lager uitvallen dan eerder begroot. Ook valt de Franse bijdrage aan de EU-begroting lager uit dan verwacht.

Verder voorziet Sapin hogere inkomsten uit de aanpak van belastingfraude en het afschaffen van belastingvoordelen voor bedrijven.

Volgens Elsevier

Carla Joosten: ‘Frans gebrek aan discipline is arrogant, en gevaarlijk voor de euro’

De inspanning van de Fransen is nodig, omdat het toch al te hoge Franse tekort volgens de originele begrotingsplannen volgend jaar zou oplopen.

Volgens Sapin blijft Frankrijk met zijn bijstellingen en met ‘de flexibiliteit die noodzakelijk is in deze verslechterende economische omstandigheden’ op het juiste begrotingspad.

Begrotingsplannen

Alle eurolanden hebben deze maand hun begrotingsplannen ingeleverd in Brussel. De Europese Commissie beoordeelt aan de hand daarvan of de lidstaten aan de Europese regels voldoen.

Van Frankrijk was al duidelijk dat het land niet zal voldoen aan de begrotingsnorm van 3 procent. De Fransen weigeren al langere tijd te bezuinigen en de verwachting is daarmee dat het begrotingstekort van het land pas in 2017 zal uitkomen onder de 3 procent. De recalcitrante houding van Frankrijk ten opzichte van bezuinigingen zorgde voor ergernis bij andere EU-landen.

De Franse president François Hollande zei vrijdag nog dat alle bezuinigingsmaatregelen zijn uitgeput. Volgens hem snijdt de Franse regering volgend jaar al voor 21 miljard euro in de uitgaven.

De Europese Commissie heeft tot woensdag om te bepalen of er plannen worden afgekeurd.