Naheffing: oppositie vindt Rutte en Dijsselbloem ‘stuntelig’

De oppositiepartijen leveren felle kritiek op het optreden van premier Mark Rutte en Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) over de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland aan Brussel moet betalen.

Dinsdag reageerden de partijen in de Tweede Kamer op de optredens van Rutte en Dijsselbloem.

Stunteligheid

CDA-leider Sybrand Buma noemt het optreden van de mannen ‘van een ongehoorde stunteligheid’ en zegt dat de twee langs elkaar heen hebben gewerkt. Hij vindt dan ook dat de rekening voorlopig niet betaald moet worden. Volgens hem moet eerst duidelijk worden ‘wat er werkelijk aan de hand is’.

Ook D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold vindt de afstemming binnen het kabinet ‘beroerd’. Volgens hem is de verbazing over de naheffing gespeeld en ‘voor de bühne’. PVV-leider Geert Wilders vindt het ‘verraad’ aan het Nederlandse volk als de heffing betaald wordt.

SP-voorman Emile Roemer vindt ook dat de rekening niet betaald moet worden, ook niet wanneer alle feiten op tafel liggen. ‘Dan moet een nieuwe afweging worden gemaakt’. Volgens hem moet Brussel eerst maar eens zelf de begroting op orde krijgen.

Commentaar

Communicatieblunder

Halbe Zijlstra (VVD) zegt dat wanneer de heffing conform eerdere afspraken is, er toch betaald zal moeten worden. Hij wil echter eerst wel de zekerheid hebben dat de berekeningen van Brussel ook echt kloppen.

PvdA-leider Diederik Samsom vindt dat er sprake is van een ‘mega communicatieblunder’ van Brussel.

Jean-Claude Juncker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, kondigde onlangs aan het vertrouwen van burgers in de EU te willen herstellen. In plaats daarvan zorgt de commissie nu voor opschudding door de lidstaten zo laat nog met zulke enorme naheffingen op te zadelen, vindt de PvdA-voorman.

Hij is het wel met Zijlstra eens dat wanneer de Brusselse berekeningen kloppen, er betaald moet worden. Hij wees er hierbij op dat Nederland de afgelopen jaren ook ongeveer 600 miljoen uit Brussel heeft teruggekregen na naberekeningen.

Nog steeds verbaasd

Minister Dijsselbloem zei in de Kamer nog steeds verbaasd te zijn over het bedrag. Hij wil dat alle cijfers openbaar worden gemaakt die ten grondslag liggen aan de naheffingen. Ook wil Dijsselbloem de naheffing in termijnen gaan betalen als alle berekeningen blijken te kloppen.

De Europese Commissie neemt een starre houding aan ten opzichte van termijnen. De woordvoerder van Europees Commissaris Jacek Dominik (Begroting) gaf dinsdagmiddag al aan Dijsselbloem aan dat de EU-lidstaten de naheffing uiterlijk op de eerste werkdag van december voldaan moeten hebben. Betalingen in termijnen zijn niet mogelijk. De woordvoerder wijst erop dat deze regels door de lidstaten zelf zijn opgesteld en bekrachtigd: ‘Het zijn hun eigen regels.’