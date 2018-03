Nederland voorop: overheid int meer btw dan andere EU-lidstaten

Het is donderdag opnieuw gebleken dat Nederland goed is in het innen van btw. Van de 26 onderzochte lidstaten van de Europese Unie (EU) is ons land, samen met Finland, het best in het incasseren van btw.

Het verschil tussen verwachte btw-inkomsten en ontvangen btw in Nederland is 5 procent, blijkt uit onderzoek (pdf) van de Europese Commissie. In Finland is die kloof ook 5 procent, ter vergelijking: in Roemenië gaat het om 44 procent.

Verschillen

Het onderzoek van het dagelijks bestuur van de Unie gaat over 2012. In totaal is 177 miljard euro aan btw niet geïnd door lidstaten. Voor de 26 lidstaten samen is er een kloof van 16 procent.

Eurocommissaris Algirdas Semeta (Belastingen) zegt dat de studie laat zien hoe effectief, of niet, de belastinginning van een bepaald land is. ‘De cijfers laten zien dat er nog een hoop werk te verrichten is. Lidstaten kunnen zich zulke inkomensverschillen niet veroorloven.’

De kloof wordt niet alleen veroorzaakt door overheden die niet goed zijn in het innen van btw en fraude, maar ook door faillissementen, statistische fouten, achterstallige betalingen en belastingontwijking.

De top-5 van landen met een kleine kloof ziet er als volgt uit:

1. Nederland en Finland (5 procent)

2. Luxemburg (6 procent)

3. Zweden (7 procent)

4. Denemarken en Portugal (8 procent)

5. Slovenië (9 procent)

Nog interessanter is misschien wel de lijst met landen die er niet in slagen om alle btw te innen:

1. Roemenië (44 procent)

2. Slowakije (39 procent)

3. Litouwen (36 procent)

4. Letland (34 procent)

5. Griekenland (33 procent)

Fraude

Staatssecretaris Eric Wiebes (VVD, Financiën) schreef eerder deze maand nog aan de Tweede Kamer dat de Belastingdienst steeds slimmer wordt en er steeds beter in wordt om fraude of fouten te voorkomen.

Het vooraf waarschuwen op extra controles door de fiscus levert vaak goede resultaten op. Na een brief aan ondernemers over btw-afdracht kreeg de dienst prompt 48 miljoen euro binnen.

De Commissie doet nog enkele aanbevelingen aan lidstaten met een grote kloof. Zo moeten zij hun administratie moderniseren Bij de Nederlandse fiscus werkt sinds kort een team van wiskundigen en econometristen dat continu puzzelt op nog betere controlesystemen en analyses over bij wie en hoe het beste gecontroleerd kan worden.