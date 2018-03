Rutte bij top ingelicht over naheffing, Dijsselbloem wil begrip

Pas tijdens de EU-top in Brussel werd premier Mark Rutte (VVD) op de hoogte gebracht van de naheffing voor Nederland. Het ministerie van Financiën was toen al een week op de hoogte van de extra bijdrage.

Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer. Wanneer Dijsselbloem door zijn ambtenaren werd ingelicht, staat niet in de brief.

Verrassing

Europese lidstaten werden op 17 oktober ingelicht over de herberekeningen en herzieningen die ertoe leidden dat Nederland 642 miljoen euro moet betalen aan Brussel. Dijsselbloem was echter wel verrast over de omvang van het bedrag. Dat is ook voor andere lidstaten het geval.

De minister had dan ook ‘een meer pro-actieve communicatie’ van de Europese Commissie verwacht. Dat de Commissie lidstaten nu pas informeert over zo’n hoog bedrag dat voor 1 december moet worden betaald, vindt de Dijsselbloem ‘hoogst ongelukkig’.

Premier Rutte werd tijdens de EU-top van 23 en 24 oktober ingelicht over de naheffing. Hij is toen ‘met steun van collega’s uit verscheidene lidstaten’ de discussie aangegaan met de Europese Commissie.

‘Dat heeft ertoe geleid dat de ministers van Financiën hier nader over zullen spreken met de Europese Commissie,’ schrijft Dijsselbloem.

Oplossing

De minister zei eerder al dat Nederland het bedrag zal betalen, als de cijfers kloppen. Dijsselbloem gaat in overleg met de Europese Commissie en andere ministers van Financiën. Hij vindt dat de Commissie ‘meer begrip’ moet tonen voor ‘de problematiek waarvoor lidstaten zich gesteld zien met dergelijke omvangrijke betalingen’.

‘Ik wil met de Commissie en andere lidstaten de mogelijkheden bespreken om tot een oplossing te komen voor deze situatie.’ Daarbij wil Dijsselbloem onder meer ‘de wijze van betaling herzien’. Ook zal Dijsselbloem proberen om afspraken te maken om een situatie als deze in de toekomst te voorkomen.

Lidstaten zouden eerder moeten worden geïnformeerd, zodat zij bij het opstellen van de begroting rekening kunnen houden met dit bedrag.

Britten

Behalve voor Nederland, kwam ook voor de Britse premier David Cameron de hoogte van de naheffing als een verrassing. De Britten moeten zoals het er nu naar uitziet, 2,1 miljard euro betalen. Cameron beklemtoonde maandag in het parlement dat zijn land dat bedrag niet zal betalen.

Eurocommissaris Jacek Dominik (Begroting) verdedigde eerder de extra bijdrage die enkele lidstaten moeten betalen. Het gaat om technische aanpassingen die jaarlijks plaatshebben, en dat gebeurt op basis van cijfers die landen zelf aanleveren. Dominik was dan ook verrast door de uiterst kritische reactie van Cameron.