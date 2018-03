Servië-Albanië gestaakt na provocerende drone-actie (video)

Het EK-kwalificatieduel tussen Servië en Albanië is dinsdagavond stilgelegd nadat een drone met een grote Albanese vlag het stadion in Belgrado binnenvloog. De actie leidde tot gevechten tussen beide teams.

Net daarvoor was het spel al eens stilgelegd omdat er een vuurpijl op het veld in de Servische hoofdstad belandde.

Reclame

De Servische speler Stefan Mitrovic probeerde het dundoek, met ‘reclame’ voor een Groot Albanië, naar beneden te trekken. Daarop braken er schermutselingen uit. Bij een stand van 0-0 stuurde de Engelse scheidsrechter Martin Atkinson de teams naar de kleedkamer.

Na een lange afkoelingsperiode voor overleg werd besloten het beladen duel niet meer verder te laten spelen. Het Servische team kwam nog wel even naar buiten om afscheid te nemen van het publiek. Het bizarre gebeuren werd gadegeslagen door Dick Advocaat, de Nederlandse bondscoach van het Servische team.

Gevoelig

In het stadion waren geen Albanese supporters. Dat ligt politiek te gevoelig vanwege de situatie in Kosovo, door de Albanese meerderheid van de bevolking in 2008 eenzijdig uitgeroepen tot onafhankelijke republiek.

Die is intussen door veel landen erkend, maar Servië beschouwt deze Balkanstaat nog altijd als een autonome provincie en weigert daarom diplomatieke banden aan te knopen.