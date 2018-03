Zo blokkeert Merkel Camerons plannen voor beperking immigratie

De Duitse bondskanselier Angela Merkel ziet het niet zitten om het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie in te perken. Duitsland zal volgens haar ‘niet tornen aan het fundament van het vrije verkeer binnen de EU’.

Dat zegt de bondskanselier in een interview met de Britse krant The Sunday Times, in een reactie op plannen van de Britse premier David Cameron.

Noodrem

Die wil het aantal laaggeschoolde werknemers uit andere lidstaten van de Unie, bijvoorbeeld uit Roemenië of Bulgarije beperken. Cameron wil een ‘noodrem’ kunnen zetten op EU-immigratie.

Het vrije verkeer van personen zou een halt toegeroepen moeten kunnen worden als de immigratie uit een lidstaat naar Groot-Brittannië te hard gaat, meldde The Financial Times vorige week.

Vrij verkeer van personen is een belangrijk onderwerp voor de Britten, vooral als het gaat om de toekomst van de relatie tussen Groot-Brittannië en de EU. Het land zou bereid zijn het vetorecht in te zetten, om uitbreiding van de Unie tegen te houden als er niets wordt gedaan om het vrije verkeer van personen te beperken.

Geen oplossing

Maar Merkel ziet dus geen heil in de ideeën van Cameron. Ze wil wel praten over het tegengaan van uitkeringsfraudes door arbeidsmigranten – ‘dit soort zaken worden ook in mijn land veel besproken’ – maar ziet het beperken van het vrije werknemersverkeer niet als oplossing voor die problematiek.

Ook José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, zei eerder al dat aan het vrije verkeer van werknemers niet wordt getornd. ‘Dit is een essentieel principe van de EU,’ zei hij. ‘We moeten het behouden.’

De spanningen tussen de Britten en de EU zijn deze week verder opgelopen, toen Camerons regering vernam dat zijn land ruim 2 miljard euro voor een naheffing vanuit Brussel moet betalen. ‘Dit gaat niet gebeuren,’ zei een boze premier. Hij voelt de hete adem van UKIP, de anti-EU-partij van Nigel Farage in zijn nek, dat er steeds meer met zijn kiezers vandoor dreigt te gaan.