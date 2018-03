Arrestaties webcamspionage als ‘duidelijk signaal naar hackers’

Bij een Europese politieactie zijn vijftien mensen gearresteerd voor het inbreken in de computer van nietsvermoedende internetgebruikers.

Vier van de arrestanten komen uit groot Brittannië en de rest uit Estland, Frankrijk, Roemenië, Letland, Italië en Noorwegen, schrijft The Guardian vrijdag.

De arrestaties maakten deel uit van een internationale operatie van de Europese politieorganisatie Europol om privacy inbreuk via webcams tegen te gaan. Er staat nog een arrestatiebevel uit voor een negentienjarige Brit uit Liverpool.

Bespieden

De verdachten zouden ‘remote access trojans’ (RAT’s) hebben gebruikt om slachtoffers via het internet te bespieden. RAT’s worden vaak gebruikt om wachtwoorden voor web accounts te stelen of om in te breken in webcams. Ook kunnen gebruikers ervan de gehackte computer op afstand besturen.

De afgelopen dagen was er consternatie om de Russische website Insecam, die live beelden streamt van webcams uit verschillende landen in Europa. Hieronder bevinden zich ook ruim 1500 livestreams uit Nederland.

De website laat onder meer beelden zien van babyfoons, webcams en beveiligingscamera’s. Het zou in dit meest recente geval alleen om ‘losse’ camera’s gaan, dus geen webcams die geïntegreerd zijn in bijvoorbeeld laptops en tablets.

Eerder dit jaar adviseerde het Openbaar Ministerie Nederlanders om hun geïntegreerde webcams af te plakken wanneer ze niet gebruikt worden om cyberspionage te voorkomen.

Kwade bedoelingen

De initiatiefnemers van Insecam zeiden vorige maand in een interview met Vice dat er geen kwade bedoelingen achter de site zitten: zij hebben de site naar eigen zeggen opgezet om mensen te waarschuwen geen standaardwachtwoorden te gebruiken en hun wachtwoorden regelmatig te veranderen.

De beelden op de site, bijvoorbeeld die van (half)naakte, nietsvermoedende vrouwen, werden echter ook uitgewisseld op internetfora. Ook waren de mensen van wie de camera’s gestreamd werden niet op de hoogte gesteld van het bestaan van Insecam.

Criminelen

Volgens Troels Oerting, het hoofd van EC3, het cybercrime centrum van Europol, wil de politieorganisatie met de harde aanpak van het gebruik van RAT’s een ‘duidelijk signaal afgeven’ aan criminelen die dit giftige type malware gebruiken’ om ze af te schrikken.

Het zijn namelijk vaak jongere hackers die dit doen. Omdat de effecten op de slachtoffers van webcamspionage niet altijd meteen duidelijk zijn, beschouwen deze hackers hun acties vaak als relatief onschuldig.

‘Dat is natuurlijk niet het geval en hun criminele activiteiten worden in cyberspace niet getolereerd’, zegt Oerting hierover.