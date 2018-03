Begrotingsdiscipline? Nog geen boete voor Frankrijk

Frankrijk houdt zich volgend jaar niet aan de begrotingsregels, en zal daar voorlopig nog niet voor worden gestraft. De Europese Commissie beslist pas begin maart over eventuele sancties voor Frankrijk, en andere overtreders Italië en België.

Frankrijk hangt een miljoenenboete boven het hoofd, voor Italië en België is de Commissie wat minder streng. Zij moeten zich houden aan een speciaal begrotingsprogramma. Ook Spanje, Portugal, Oostenrijk en Malta lopen risico om begrotingsregels te schenden.

Streng

De Europese Commissie dringt er bij alle landen op aan om zich te houden aan de Europese regels voor begrotingen, maar vooral de financiële plannen van de regeringen in Rome, Parijs en Brussel worden begin maart onder de loep genomen.

Commentaar

Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker wil tot maart geen beslissing nemen over eventuele sancties. Hij wil landen de tijd geven om hun begroting op orde te krijgen. De lidstaten krijgen de tijd om de doelen alsnog te halen.

Regels

Frankrijk houdt zich van alle lidstaten het minst aan de begrotingsregel. Het tekort komt volgend jaar uit op 4,3 procent, ruim boven de maximumnorm van 3 procent. Het land kreeg eerder uitstel om aan de regels te voldoen, net als Nederland, maar de Franse regering wijkt daar nu toch vanaf.

Tijdens de eurocrisis hebben lidstaten strengere begrotingsregels afgesproken, die zijn vastgelegd in het stabiliteits- en groeipact. De Fransen accepteren ook weinig kritiek op hun begroting.

De Franse premier Manuel Valls zei in oktober dat minister van Financiën en eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem (PvdA) minder kritisch moet zijn over de Franse begroting. Dijsselbloem is volgens Valls niet verantwoordelijk voor de begroting van Frankrijk en het parlement daarover in alle soevereiniteit beslist.

De Nederlandse begroting voor 2015 is vrijdag goedgekeurd door de Europese Commissie. Het kabinet-Rutte II voldoet aan de regels, en ons land behoort tot de beste leerlingen van de klas, samen met Duitsland, Ierland, Luxemburg en Slowakije.