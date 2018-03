Brits vertrek uit EU? Voor Merkel zou het een optie zijn

De Britten dreigen al langer met een vertrek uit de Europese Unie (EU), en de Duitse bondskanselier Angela Merkel zou bereid zijn dat te accepteren. Ze ziet de Britten liever uit de Unie stappen, dan dat het vrije verkeer van personen wordt aangepast.

Het Duitse weekblad Der Spiegel meldt dat Merkel volgens ingewijden vreest dat Cameron the point of no return nadert.

Steunen

Voor Merkel is de aanpassing voor het vrije verkeer van werknemers uit andere Europese lidstaten onaanvaardbaar.

Merkel zou Cameron duidelijk hebben gemaakt dat zij initiatieven om de Britten in de Unie te houden, niet zal steunen als de Britse premier blijft aansturen op beperking van het EU-migratie. De Duitse bondskanselier zou daarmee een Britse exit – ook wel Brexit genoemd – aanvaarden als optie.

In Vervlogen Visioenen zijn de beste stukken verzameld die Syp Wynia sinds 1997 in Elsevier heeft gepubliceerd over de Europese eenwording en de rol van Nederland daarin. Bestel nu >

Pijlers

Cameron heeft diverse keren gezegd dat hij het vrije verkeer van personen binnen de Unie een halt wil toeroepen. Dat is lastig, omdat het een van de pijlers van de Europese Unie is. Cameron heeft ook gezegd dat hij opnieuw wil onderhandelen over de relatie met de Unie.

Zo probeert Cameron zijn aanhangers tevreden te houden, want er zijn verkiezingen op komst en de eurosceptische partij Ukip is bezig met een opmars. Ukip-leider Nigel Farage zegt dat de boodschap van Merkel de plannen van Cameron ondermijnt.

German paper Der Spiegel reports Berlin wants UK EU exit if we try and limit immigration. Still think you can renegotiate, Mr Cameron? — Nigel Farage (@Nigel_Farage) November 2, 2014

Ook de naheffing van 2,1 miljard euro van de Europese Commissie zet Cameron in eigen land verder onder druk. De Britse premier heeft duidelijk gemaakt dat de Britse regering het enorme bedrag niet zal betalen.

Behalve de hoogte van het bedrag, is Cameron het niet eens met de manier waarop de Europese Commissie het nieuws bracht. Lidstaten moeten de naheffing al voor 1 december betalen.