Britten vinden EU-verkwisting ‘hypocriet’

Het Verenigd Koninkrijk levert opnieuw forse kritiek op de Europese Unie. Het jaarrapport van de Europese Rekenkamer laat namelijk zien dat er vorig jaar meer dan 7 miljard euro aan Europees geld is verkwist.

Het jaarrapport, dat in handen kwam van The Telegraph, laat zien dat er vorig jaar meer dan 7 miljard euro aan budget verkeerd is besteed. Uit het rapport blijkt verder dat er 138 miljard van de 150 miljard is aangetast door ‘materiële fouten’.

Helikopters

Een voorbeeld van een ‘verkeerde besteding’ is de financiering van helikopters waarmee Spanje de grenzen kan bewaken tegen illegale immigranten. Een van de voorwaarden van de financiering was dat Spanje de helikopters 75 procent van de tijd ook daadwerkelijk voor dit doel zou inzetten. De realiteit bleek echter dat het land dit maar 25 procent van de tijd deed.

Het rapport concludeert dat de verkwisting het resultaat is van controles die slechts ‘deels effectief’ bleken te zijn.

‘Adembenemend hypocriet’

Het rapport van de Rekenkamer schopt de Britten tegen het zere been. Dinsdag kreeg het Verenigd Koninkrijk nog een waarschuwing van de Europese Commissie dat er een boete volgt als de Britse naheffing niet wordt betaald.

De Britse naheffing bedraagt zo’n 2,1 miljard euro en David Cameron heeft nu al een aantal keer aangegeven dat hij niet van plan is om het bedrag over te maken.

Britse EU-critici grijpen de resultaten uit het rapport aan om nogmaals te benadrukken dat de EU dringend aan hervorming toe is. Ze vinden het ‘adembenemend hypocriet’ dat het Verenigd Koninkrijk wordt gedwongen een naheffing te betalen, wanneer de EU zelf blijkbaar de financiële zaakjes niet op orde heeft.

Dit zet extra druk op de verhoudingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.