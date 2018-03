Buitenlandchef: de hele EU vindt dat ‘Palestina’ er moet komen

Federica Mogherini is, te midden van alle spanningen, op bezoek in het Midden-Oosten. Vrijdag was de nieuwe EU-buitenlandchef nog in Israël, zaterdag is zij aangekomen in de Gazastrook.

In dat kleine strookje land, dat onder controle staat van de anti-Israëlische terreurbeweging Hamas, riep zij op tot de oprichting van de Palestijnse staat, meldt persbureau AFP.

De wereld kan zich niet nog een nieuwe oorlog in de Gazastrook veroorloven, zei de linkse Italiaanse, die afstudeerde op de relatie tussen religie en politiek in de Islam.

Actie

‘We hebben een Palestijnse staat nodig – dat is het uiteindelijke doel. En het is niet alleen hoe ik erover denk, voegde zij eraan toe: het is de mening van de hele Europese Unie. ‘We kunnen niet gewoon gaan zitten en erop gaan wachten. Als we nu niets doen, gaat dit de komende veertig jaar zo door. We moeten nu actie ondernemen.’

Eerder liet de buitenlandcoördinator zich al ontvallen dat zij blij zou zijn met een Palestijnse staat voor het einde van haar ambtstermijn over vijf jaar.

De socialistische regering van Zweden erkende onlangs – eenzijdig – de staat ‘Palestina’. Dat leidde tot flinke kritiek in Israël, waar de vrees bestaat dat meer EU-lidstaten (zoals Groot-Brittannië, Frankrijk) dit voorbeeld willen volgen.

Leuzen

Mogherini’s bezoek aan het Midden-Oosten valt samen met de oplopende onrust in Jeruzalem door Palestijnse aanslagen en de sluiting van de Tempelberg. Israël besloot naar aanleiding van de onrust de Tempelberg af te sluiten – een plek die zowel heilig is voor Joden als voor moslims. Zo mogen jonge bezoekers de Al-Aqsa-moskee tot nader order niet betreden.

De afgelopen klonken er in de straten van Jordanië anti-Israëlische leuzen. In Turkije haalde president Recep Tayyip Erdogan weer eens hard uit richting de Joodse staat. De Israëlische ‘inval’ is ‘barbaars‘. Turkije zal niet zwijgen, zei hij tijdens een bezoek aan Turkmenistan.

Grote glimlach

En terwijl de nieuwe EU-buitenlandchef, Federica Mogherini, zich met een grote glimlach rond liet leiden door de Gazastrook, is Hamas bezig met de oprichting van een ‘bevrijdingsleger’ voor de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem.

Een woordvoerder van de Izz ad-Din al-Qassam Brigades –de militaire tak van Hamas – zei dat 2.500 gerekruteerden de eerste linie zullen vormen ‘voor de bevrijding van Al-Aqsa en Palestina’, schrijft Jerusalem Post.