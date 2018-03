De eisen van Cameron: ‘Brexit’ bij afwijzing niet langer uitgesloten

De Britse premier David Cameron heeft vrijdag concrete eisen gesteld voor het verdere lidmaatschap van Groot-Brittannië van de Europese Unie.

Zijn speerpunt is de hervorming van het migratiebeleid. Migranten uit EU-landen zouden in Groot-Brittannië pas na vier jaar aanspraak kunnen maken op toeslagen als huursubsidie en kinderbijslag. Cameron gaf vrijdag aan dat ‘Brexit’, een Britse exit uit de EU, niet langer uitgesloten is wanneer zijn eisen niet worden ingewilligd.

‘Absolute vereisten’

Europese migranten moeten minstens vier jaar gewerkt hebben in Groot-Brittannië voordat ze aanspraak kunnen maken op toeslagen en sociale huurwoningen. Gezinshereniging moet volgens de Britse premier streng gereguleerd worden en de kinderbijslag voor kinderen die niet in Groot-Brittannië wonen moet stoppen.

Voor migranten die na zes maanden geen baan hebben gevonden, ligt deportatie op de loer. Om dit te bewerkstelligen wil de Britse premier dat de opsporingsdiensten een register bijhouden van migranten zodat ze makkelijker teruggestuurd kunnen worden als blijkt dat ze niet aan het werk zijn, zo schrijft The Telegraph.

Hij noemde zijn voorwaarden, die al eerder uitlekten, een ‘absolute vereiste’ in de onderhandelingen met de EU. Cameron is in principe van mening dat deze regels voor alle EU-landen zouden moeten gelden.

Mocht dat niet mogelijk zijn, moeten ze hoe dan ook voor Groot-Brittannië ter ‘uitzondering’ ingevoerd worden. De regels van Cameron houden namelijk een wijziging van het EU-verdrag in.

De Britse premier sprak stellig over de voorwaarden wat betreft het migratiebeleid: ‘Als dit succesvol is, pleit ik voor EU-lidmaatschap’, zei Cameron. ‘Als het me niet lukt, sluit ik absoluut niets uit.’ De Duitse bondskanselier Angela Merkel zou onlangs hebben gezegd dat een Brits vertrek voor haar ook geen onrealistische optie is.

Werkloosheid

In Groot-Brittannie wonen ongeveer 2.7 miljoen migranten uit EU-lidstaten. Dit komt neer op 4.3 procent van de totale Britse bevolking. Volgens de krant The Guardian, is de werkloosheid onder EU-migranten in het land iets lager dan bij de Britten. Zo’n 78 procent van de migranten is aan het werk, tegenover 73.6 procent van Britse burgers.

Diezelfde cijfers geven aan dat EU-migranten in Groot-Brittannië vaker toeslagen ontvangen dan andere burgers, en dat terwijl ze er minder vaak aanspraak op schijnen te maken.