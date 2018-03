EU dreigt met fikse boete als Britten naheffing niet betalen

De Europese Commissie ligt op ramkoers met het Verenigd Koninkrijk. Brussel dreigt namelijk met een boete van ruim 114 miljoen euro als de Britten de opgelegde naheffing niet voor het einde van dit jaar betalen.

De boete voor volgend jaar, die feitelijk neerkomt op rente, bedraagt zo’n 2,2 miljoen euro per week, schrijven diverse Britse media dinsdag. Volgens de Commissie moeten de Britten gewoon hun plicht doen, ‘net als elke andere lidstaat’.

Schandalig

De Britse premier David Cameron heeft verschillende keren aangegeven dat hij absoluut niet van plan is de naheffing van zo’n 2,1 miljard euro, over te maken op de EU-rekening. ‘Het is een schandalige manier van doen en ik weiger op 1 december te betalen,’ zei de premier. Hij sprak van een ‘compleet onacceptabele’ rekening en zei erbij dat de naheffing de kans dat zijn land bij de EU blijft, ernstig verkleint.

Behalve de hoogte van het bedrag, is Cameron het niet eens met de manier waarop de Europese Commissie het nieuws bracht. De Britse minister van Financiën, George Osborne, gaat proberen om het miljardenbedrag naar beneden bij te stellen, tijdens een top met zijn EU-collega’s vrijdag.

Cijfers

Ook Nederland hoort bij de landen die een naheffing kregen vanuit Brussel. Het kabinet moet 642 miljoen euro overmaken. Dat leidde tot verontwaardigde reacties op het Binnenhof. Maar volgens minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) gaat ons land het bedrag gewoon betalen, als de cijfers ten minste kloppen.

Lees ook…

de blog van Afshin Ellian: 642 miljoen? Er moet voorlopig geen cent extra naar het EU-project

Ook hij gaat, net als zijn Britse ambtsgenoot Osborne, in overleg met de Europese Commissie en andere ministers van Financiën. Dijsselbloem wil vooral meer ‘begrip’ kweken voor ‘de problematiek waarvoor lidstaten zich gesteld zien met dergelijke omvangrijke betalingen’. Het geld moet volgens de EU voor 1 december zijn overgemaakt.

Spanningen

De spanningen rond de Britten en de EU lopen steeds verder op – en niet alleen door de naheffing. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zou deze week hebben laten doorschemeren dat zij het niet zo erg zou vinden als het Verenigd Koninkrijk zich uit de EU terug zou trekken.

Volgens Elsevier

Jelte Wiersma: Merkel moet federale fanatisme staken en Britten in EU houden

Ze ziet de Britten liever uit de EU gaan, dan dat het vrije verkeer voor personen wordt aangepast. Merkel zou Cameron duidelijk hebben gemaakt dat zij initiatieven om de Britten in de Unie te houden, niet zal steunen als de Britse premier blijft aansturen op beperking van het EU-migratie. De Duitse bondskanselier zou daarmee een Britse exit – ook wel Brexit genoemd – als optie accepteren.