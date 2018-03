Europees Hof: geen ‘automatische’ bijstand voor migranten

Migranten uit lidstaten van de Europese Unie komen niet automatisch in andere EU-landen in aanmerking voor bijstand.

Dit oordeelde het Europese Hof van Justitie dinsdag. De uitspraak bepaalt dat migranten zich niet automatisch kunnen beroepen op het vrije verkeer van personen wanneer zij bijstand aanvragen.

Volgens Elsevier:

Duitsland

De specifieke uitspraak gaat over een werkeloze Roemeense vrouw in Leipzig die volgens de Duitse autoriteiten niet haar best doet om een baan te vinden. Duitsers zonder voldoende middelen van bestaan ontvangen als ‘laatste redmiddel’ bijstand. De Roemeense in kwestie echter niet. Zij voelde zich hierdoor gediscrimineerd. In haar zaak deed zij ook een beroep op het vrije verkeer van personen en goederen binnen de EU.

Het Hof in Luxemburg oordeelde dat zij geen recht heeft op vestiging in Duitsland omdat zij niet genoeg bestaansmiddelen heeft en nooit heeft gewerkt. Duitsland keert wel bijstand uit aan buitenlanders die hun baan hebben verloren maar daar is in dit geval dus geen sprake van.

Volgens het Hof zijn lidstaten niet verplicht om uitkeringen te bieden aan migranten tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf. In de eerste vijf jaar van hun verblijf moeten ‘economisch inactieve migranten, die voor wat voor reden dan ook niet werken, zelf genoeg financiële middelen tot hun beschikking hebben om in het land te kunnen verblijven.

Bijstandstoeristen

De uitspraak is een stap in de goede richting voor landen die bijstandstoerisme, waarbij burgers uit EU-lidstaten naar andere EU-landen migreren om daar vervolgens misbruik te maken van sociale voorzieningen, tegen willen gaan.

Deze uitspraak geldt namelijk als precedent voor soortgelijke toekomstige zaken. EU-lidstaten kunnen dus rekening houden met dit besluit wanneer zij beleid vormen.

De Britse premier David Cameron, die zich al eerder fel uitsprak tegen EU-migratie, is blij met de uitspraak, zo schrijft The Guardian. Volgens hem getuigt het besluit van ‘gezond verstand’ en bevestigt het zijn eerdere pleidooien. Cameron wil al langer dat er strengere beperkingen komen op het vrije werkverkeer binnen de Europese Unie.