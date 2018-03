Het gaat steeds slechter met Braziliaanse voetballegende Pelé

De gezondheidstoestand van de voormalige stervoetballer Pelé gaat de laatste uren hard achteruit. De 74-jarige Braziliaan zou op de intensive care liggen.

‘Edson Arantes do Nascimento (Pelé) verblijft nog steeds in het ziekenhuis. Zijn toestand is onstabiel. Om betere zorg te kunnen bieden, werd hij overgebracht naar een speciale zorgeenheid,’ is de verklaring van het ziekenhuis, meldt persbureau AFP.

Nierstenen

Pelé werd dinsdag opgenomen in het ziekenhuis van de Albert Einstein-kliniek in Sao Paulo, naar verluidt met een infectie aan de urinewegen. De oud-international onderging eerder deze maand een operatie waarbij zijn nierstenen werden verwijderd.

‘De Koning’, zoals hij in eigen land wordt genoemd, lag in 2012 ook al eens een poosje in het ziekenhuis, toen vanwege een operatie aan zijn heup.

Topschutter

De voetballer is de topschutter aller tijden van het nationale team van Brazilië. Bij de ‘Seleçao’ maakte hij zeker 77 doelpunten. Hij veroverde met Brazilië drie keer de wereldtitel: 1958, 1962 en 1970.

Vanwege deze drie wereldtitels, zijn enorme talent, beheersing van alle onderdelen van het spel en mentaliteit wordt Pelé door velen als de beste voetballer aller tijden gezien.

Hij maakte in zijn hele carrière 1208 doelpunten, en had daar 1363 wedstrijden voor nodig. Na zijn carrière zette hij zich in voor vele goede doelen en werd hij een belangrijke persoon bij de FIFA. Ook was ‘De Koning’ enige tijd minister van Sport in het Zuid-Amerikaanse land.