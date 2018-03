Is de Europese naheffing te wijten aan ‘betere cijfers’ van Nederland?

De data die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan Europa leverde hebben een heel goed beeld geschetst van de Nederlandse economie.

Dit bleek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer woensdagochtend over de naheffing die Nederland van Europa ontving. Gisteren meldde minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën dat de Brusselse rekensom lijkt te kloppen. Dit betekent dat Nederland definitief de naheffing van 642 miljoen euro zal gaan betalen. Naast Nederland ontving ook Groot-Brittannië een naheffing van Europa. De Britse naheffing bedroeg 2,1 miljard euro en zette kwaad bloed bij de Britse premier David Cameron, die de naheffing weigerde te betalen.

Een stap verder

Volgens directeur Nationale Rekeningen Silke Stapel-Weber van Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, is Nederland ‘een stap verder’ gegaan dan de andere Europese landen in het gebruik van administratieve data. Zij vindt dat Nederland hierdoor een completer beeld schetst, schrijft NOS.

Tweede Kamerleden wilden weten hoe het mogelijk is dat Nederland een hoge naheffing krijgt en de meeste andere Europese lidstaten niet. Zij vroegen zich af of het misschien een gevolg was van de Nederlandse rekenmethode. Bij het schetsen van een ‘completer beeld’ bestaat er immers ook een risico dat er naderhand meer betaald moet worden.

Het CBS maakte onder meer gebruik van gegevens van het Kadaster en de Nederlandsche Bank. Daarnaast bestudeerde het bureau politierapporten om een inschatting te kunnen maken van de opbrengsten van illegale activiteiten.

Stapel-Weber wil niet reageren op de vraag of andere landen hun huiswerk slechter hebben gedaan dan Nederland en daarom geen naheffing kregen. Zij geeft aan dat Eurostat slechts checkt ‘of wat een land doet volgens de regels is en of de cijfers acceptabel zijn’.

Eurostat wees er ook op dat het leveren van betere cijfers niet per se tot een (hogere) naheffing hoeft te leiden: ‘het zou ook kunnen betekenen dat de afdracht aan Europa omlaag gaat’.

Geen vragen

Het verslag van Eurostat over de vergadering van lidstaten over de data waarop de naheffingen zijn gebaseerd wijdt anderhalve pagina per land aan informatie over de manier waarop de data zijn vergaard.

Het rapport laat ook zien dat geen van de aanwezige lidstaten vragen heeft gesteld over de manier waarop de data in andere landen waren berekend. Het CBS was bij deze vergadering ook aanwezig.