Nederland betaalt Europese naheffing toch dit jaar nog

Nederland betaalt de enorme Europese naheffing dit jaar nog aan Brussel. Het kabinet betaalt de 1,1 miljard euro voor 2015 omdat er ‘ruimte’ is op de begroting.

Nederland mag het bedrag van de Europese Commissie in termijnen betalen, maar daar maakt het kabinet dus geen gebruik van. Hoewel het om een fors bedrag gaat, komt het begrotingstekort niet hoger uit dan de eerder geraamde 2,9 procent.

Betalen

‘Gegeven de ruimte op de begroting is het in het belang van Nederland om nog dit jaar te betalen,’ zegt Dijsselbloem. Ook met ‘het oog op uitgavenkader en kasbeheer’ komt het Nederland beter uit om voor 1 januari het bedrag over te maken.

Nederland betaalt nu 1,1 miljard euro, een hoger bedrag dan de eerder verwachte 642 miljoen euro. Maar ons land heeft recht op een korting en krijgt volgend jaar 460 miljoen euro terug. Daarmee komt de rekening van de Europese Commissie toch uit rond 642 miljoen euro.

Dijsselbloem zegt dat er na het betalen van de naheffing nog een meevaller is van ruim 1 miljard euro. Snellere betaling leidt dus niet tot problemen.

Termijnen

Eerder deze maand kwam de Europese Commissie de lidstaten die een flinke naheffing moeten betalen tegemoet. Nederland kreeg tot 1 september de 2015 de tijd om het geld op te hoesten en het kabinet mag het bedrag in termijnen betalen.

De Commissie heeft ook ingestemd met een ‘diepgravend onderzoek’ om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt.

Najaarsnota

Het kabinet heeft vlak voor het weekend nog de Najaarsnota afgerond, de laatste tussenstand van de overheidsbegroting voor dit jaar. Uit de nota blijkt dat het de goede kant opgaat met de overheidsfinanciën. ‘We zitten goed bij kas, om het huiselijk te zeggen,’ zegt Dijsselbloem.

Ook de uitgaven die departementen hebben moeten doen na de ramp met vlucht MH17 zijn in de najaarsnota verwerkt. Het gaat om 36,3 miljoen euro.