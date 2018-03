Syrisch regime van Assad hackt westerse media

Donderdagmiddag kregen bezoekers van verschillende nieuwssites de melding dat ze gehackt waren door het Syrische Elektronische Leger (SEA).

De melding ‘You’ve been hacked by the Syrian Electronic Army(SEA)’ kwam naar boven bij bezoek aan nieuwssites zoals Elsevier.nl. Ook verschillende internationale media en persdiensten zoals The Independent, CNBC, La Repubblica en Reuters werden getroffen.

De oorzaak is een hack bij het programma Gigya: dat is een programma waarmee gebruikers zich kunnen aanmelden met social media-accounts zoals Facebook en Twitter. De social login op Elsevier.nl is inmiddels uitgezet, waardoor de site weer benaderbaar is.

Een woordvoerder van Gigya heeft bevestigd dat het bedrijf inderdaad gehackt is en geeft aan dat er geen gevaar is geweest voor de profiel- en social login-data van gebruikers.

Was een korte veldslag met die laffe Syriërs. De site van @Elsevier is weer up and runninghttp://t.co/6PjG5hUlqo — René vanRijckevorsel (@Rijckevorsel) November 27, 2014

SEA

Het SEA bestaat uit een groep computerhackers onder het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. De groep beweert zelf een ‘enthousiaste groep Syrische jongeren’ te zijn die zich ‘niet passief wilt opstellen tegenover de massale verdraaiing van de feiten over de situatie in Syrië,’ maar volgens experts staat de organisatie onder streng toezicht van het regime van Assad.

De SEA heeft het vooral gemunt op politieke oppositiegroepen en westerse media die kritisch berichten over het Assad-bewind.