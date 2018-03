Van bankzitter tot ster: in de Premier League is iedereen miljonair

Wie rijk wil worden moet in de Britse Premier League gaan voetballen. De salarissen in de hoogste Engelse voetbalcompetitie liggen gemiddeld tien keer hoger dan in de Eredivisie.

Graziano Pellè, Dusan Tadić, Daryl Janmaat, Daley Blind en Siem de Jong verruilden afgelopen zomer de Nederlandse Eredivisie voor de Engelse Premier League. Dit gaf niet alleen de carrière, maar ook de bankrekening van de heren een aardige oppoetsbeurt.

Boven Balkenendenorm

Gemiddeld verdient een voetballer in de hoogste vaderlandse voetbalcompetitie 289.000 euro per jaar. Dat is al flink boven de Balkenendenorm, maar voor dat bedrag komt een voetballer in de Premier League zijn bed echt niet uit. Want het gemiddelde salaris in de hoogste voetbalcompetitie in Engeland ligt op, houd u vast, 2.853.743 euro per jaar. Zelfs de nietszeggende bankzitter verdient al beter dan een minister, piloot of advocaat.

In een vergelijkend onderzoek van The Daily Mail komt Engeland naar voren als het land waar voetballers met afstand het meeste kunnen verdienen. Op de tweede plek staat de Duitse Bundesliga met een gemiddeld jaarsalaris van 1.828.489 euro. Stefan de Vrij en Nigel de Jong hoeven in de Italiaanse Serie A ook niet van honger om te komen met een gemiddeld salaris van 1.648737 euro per jaar.

De Eredivisie staat op de dertiende plek in de ranglijst van competities met hoogste spelerssalarissen. Opvallend is dat zelfs de Championship, het tweede niveau in Engeland, beter verdient dan de hoogste divisies in onder meer Turkije, Mexico, Portugal, Zwitserland en Nederland.

34 best verdienende competities ter wereld Bron: Daily Mail

TV-rechten

De hoge spelerssalarissen in Engeland kunnen vooral worden verklaard door de enorme inkomsten die de clubs halen uit tv-rechten. De Premier League is veruit de populairste voetbalcompetitie ter wereld en de wedstrijden worden in alle landen van de wereld uitgezonden.

De twintig clubs verdienen jaarlijks gemiddeld 195 miljoen euro per jaar aan tv-inkomsten. Zelfs de kleine clubs verdienen jaarlijks niet minder dan 78 miljoen euro. Dit heeft als resultaat dat ook clubs als Burnley en Leicester City een speler gerust een jaarsalaris van 3 miljoen euro kunnen aanbieden. Nu mag u raden waarom voetballers als Marvin Emnes en Dwight Tiendalli liever op een met goud omhulde reservebank zitten bij Swansea dan dat ze voor een hongerloontje in de basis spelen bij een Nederlandse (sub-)topper.