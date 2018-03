Waarom Real Madrid het christelijke kruis uit logo verwijderde

Het was er al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw: het christelijke kruis in het clublogo van de Spaanse voetbalclub. Maar het symbool is plotseling verdwenen, in de Arabische wereld althans.

Dat melden verschillende media, waaronder de Britse krant The Guardian.

Moslim

De reden is een zeer lucratieve sponsordeal die voor drie jaar werd afgesloten met de Nationale Bank van Abu Dhabi, één van de grootste banken in de Arabische wereld. Hoeveel geld er precies met het sponsorakkoord is gemoeid, is onduidelijk.

De Spaanse voetbalclub wil de Arabieren, van wie het overgrote deel moslim is, niet voor het hoofd stoten. De Belgische krant De Morgen schrijft dat het aangepaste Real-logo alleen te zien zal zijn in de Arabische wereld. Het aangepaste logo komt te staan op een creditcard van de Arabische bank. In Europa blijft het oude logo, mét kruis, gehandhaafd.

Oliebedrijf

De deal kwam rond in september in het Bernabeú-stadion en werd door de voorzitter van de club, Florentino Pérez, gekarakteriseerd als een ‘strategisch verbond met een van de meest belangrijke instituties in de wereld’.

Om de gewichtigheid van de deal aan te tonen, kwamen ook sterspelers als Toni Kroos, Gareth Bale en Karim Benzema opdraven, weet Algemeiner Journal.

Die Amerikaans-Joodse krant schrijft dat het hier vermoedelijk niet bij blijft. Want ondanks grote ontevredenheid van de fans denkt Real Madrid eraan om de naam van het stadion te veranderen, dankzij een eerder deel met een oliebedrijf, die wordt beheerd door de koninklijke familie in de Golfstaat. Real Madrid is een puissant rijke club, die naar verluidt meer dan 3,5 miljard euro waard is.