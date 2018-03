Zo gaat Nederland de Europese naheffing alsnog betalen

De ministers van Financiën van de Europese Unie (EU) zijn het vrijdag eens geworden over een compromis wat betreft de uitzonderlijk hoge naheffing van de Europese Commissie. De naheffing pakt vooral voor Nederland en Groot-Brittannië nadelig uit.

Nederland moest oorspronkelijk de 642 miljoen euro voor 1 december overmaken aan Brussel. De Commissie zegt nu bereid te zijn om een betalingsregeling te treffen, waarbij de laatste betaling voor 1 september 2015 is gedaan.

Afspraak

De Commissie geeft toe dat de gang van zaken rond de naheffing ‘zeer ongelukkig’ was. De EU-lidstaten pleiten dan ook voor grotere openheid ‘over de cijfers van statistische bureaus die ten grondslag liggen aan de verdeelsleutel voor de EU-afdrachten’, meldt het ministerie van Financiën.

Commentaar

De Europese Commissie heeft bovendien ingestemd met een ‘diepgravend onderzoek’ om te voorkomen dat het in de toekomst weer misgaat.

‘Dat is onder de gegeven omstandigheden een voor Nederland acceptabele afspraak. We verwachten nu meer openheid en zullen met de cijfers in de hand kijken hoe deze naheffing tot stand is gekomen,’ zegt minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA).

Dijsselbloem vindt het ‘een belangrijk politiek signaal’ dat Nederland de mogelijkheid krijgt om de betaling in termijnen te doen. ‘Hiermee wordt bevestigd dat we met een zeer uitzonderlijke situatie te maken hebben, die in de toekomst moet worden voorkomen.’

Regels

In totaal moesten negen lidstaten voor 1 december 3,3 miljard euro betalen. De Europese Commissie was twee weken geleden nog een stuk strenger, want ‘regels zijn regels’. Ingewijden zeiden vrijdag in het AD dat de nieuwe Commissie, die op 1 november is aangetreden, een stuk begripvoller is.

Volgens onze bloggers

De Britse minister van Financiën George Osborne laat weten dat de Britten maar de helft van de EU-naheffing hoeven te betalen. Het gaat om 850 miljoen pond (1,08 miljard euro). Groot-Brittannië mag de naheffing in twee termijnen betalen, zonder daarover rente te hoeven betalen.

We'll get full British rebate – paid upfront. We will pay c£850m total, in instalments in 2nd half of next year. — George Osborne (@George_Osborne) November 7, 2014

De Britse premier David Cameron heeft eerder gezegd dat hij de gang van zaken onacceptabel vindt en dat hij het bedrag niet zal overmaken. De Commissie dreigde op zijn beurt met een boete.

Cameron staat onder grote druk want volgend jaar zijn er verkiezingen in zijn land en Europa is daarbij een belangrijk thema. Dijsselbloem liet eerder al weten dat hij de naheffing zal betalen als de cijfers kloppen.

