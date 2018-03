Zo wil premier David Cameron EU-immigratie inperken

De Britse premier David Cameron maakt vrijdag zijn plannen bekend om de instroom van immigranten naar zijn land te beperken. Zijn voornemens zijn al uitgelekt, en worden later toegelicht in een toespraak.

Met een stevige aanpak van immigratie uit lidstaten van de Europese Unie (EU) gaat Cameron de strijd aan met de eurosceptische partij Ukip, voor de verkiezingen van 2015. Wat zijn de plannen van de Britse premier?

1. Sociale zekerheid

Europese immigranten moeten minstens vier jaar werken in het Verenigd Koninkrijk voor zij een beroep kunnen doen op sociale zekerheid.

2. Werk

Als het EU-immigranten niet lukt om binnen een half jaar een baan te vinden in het Verenigd Koninkrijk, moeten zij het land verlaten. Eigenlijk moeten de nieuwkomers al een baan hebben voor zij in het Verenigd Koninkrijk aankomen.

3. Toeslagen naar buitenland

Cameron wil voorkomen dat immigranten jaarlijks miljoenen ponden aan kinderbijslag en belastingvoordelen terugsturen naar het land van herkomst. Immigranten zouden alleen kinderbijslag moeten krijgen als hun kinderen ook daadwerkelijk in het Verenigd Koninkrijk wonen.

4. Return to rules

De plannen van Cameron zijn een ‘return to rules’ van de Britse oud-premier Margaret Thatcher, die in de jaren tachtig werden tegengehouden door het Europese Hof van Justitie. Volgens Cameron gaat het om het ‘strengste systeem van sociale zekerheid voor immigranten’ in Europa.

5. Oplichters en bedelaars

EU-immigranten die frauderen, bedelen of de boel oplichten, moeten worden uitgezet en een terugkeerverbod krijgen. Ook moeten er strengere maatregelen komen om criminaliteit door EU-immigranten tegen te gaan.

6. Vrije verkeer van personen

Nieuwe EU-lidstaten moeten langer wachten voor zij een beroep kunnen doen op het vrije verkeer. Het bruto binnenlands product, alles wat burgers en bedrijven in een jaar verdienen, in die landen moet op een bepaald niveau zijn voor de inwoners vrij kunnen reizen.

Nieuwkomers

Cameron ligt in eigen land onder vuur omdat sinds zijn aantreden in 2010 de immigratie naar Groot-Brittannië is toegenomen tot 260.000 vorig jaar. Dat is 75 procent hoger dan voor het aantreden van Cameron. Hij wil dat aantal reduceren tot enkele tienduizenden nieuwkomers uit de Unie per jaar, schrijft The Telegraph.

De Britse premier wil opnieuw onderhandelen over de relatie met de Europese Unie. ‘Ik zal zeggen tegen onze Europese partners dat wij echte zorgen hebben, en onze zorgen verdienen het om te worden gehoord. Onze zorgen zijn niet vreemd of onredelijk.’

Cameron zegt in zijn toespraak dat hij het niet zal begrijpen als er geen ‘verstandige manier’ is om hier doorheen te komen. Ook benadrukt Cameron dat hij het principe van het vrije verkeer, een van de belangrijkste pijlers van de Unie, niet wil vernietigen.

Maar de premier zal duidelijk maken dat het vrije verkeer moet worden aangepast naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen jaren. Of het Cameron gaat lukken, is nog maar de vraag. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zou onlangs hebben gezegd dat zij niet wil tornen aan het vrije verkeer, en dat voor haar een Brits vertrek uit de Unie een optie is.