Duitse tv onthult ‘schokkend’ dopinggebruik Russische atleten

Rusland kent een geraffineerd systeem waarbij atleten massaal worden aangespoord en geholpen om doping te gebruiken. Ook de Russische autoriteiten zouden bij dit systeem zijn betrokken.

Moskou wil daarmee groot internationaal sportsucces boeken, is de conclusie van de documentaire Geheimsache Doping, wie Rusland seine Sieger macht (Staatsgeheim doping – Hoe Rusland zijn kampioenen maakt) die woensdag is uitgezonden door de Duitse televisiezender ARD.

Verborgen camera

De maker van de documentaire, Hajo Seppelt, laat Russische topsporters aan het woord en zij spreken over massaal dopinggebruik. Ook zijn er zijn beelden te zien, vaak opgenomen met een verborgen camera en geluidsfragmenten te horen die duiden op een door de overheid gesteund dopingprogramma.

Zo zegt de betrapte discuswerper Yevgeniya Petsjerina dat ’99 procent van de Russische atleten gebruikt’. ‘Het is systematisch. Je kunt in Rusland alles krijgen wat je wilt,’ zegt zij. Vitaliy Stepanov, een ex-medewerker van het Russisch anti-dopingagentschap RUSADA, vertelt hoe atleten worden aangemoedigd om doping te gebruiken. ‘Coaches en officials zeggen tegen sporters dat zonder doping doelen niet bereikt kunnen worden,’aldus Stepanov, die drie jaar voor RUSADA werkte.

Fout in de test

Volgens Stepanov hoeven goede atleten in eigen land vervolgens niet te vrezen voor een positieve test. RUSADA zou van de overheid te horen krijgen hoe zij precies te werk moeren gaan.

‘Onbekende atleten werden direct geschorst bij een positieve dopingtest. Maar bij een bekende sporter of een groot talent zeiden ze dat er sprake was van een “fout in de test”, waarna er geen vervolg aan werd gegeven.’

De directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit Herman Ram reageert op de onthullingen in de ARD-documentaire. Hij is er niet zozeer van geschrokken, omdat hij ‘in deze wereld wel vaker wordt geconfronteerd met liegende mensen’. Maar wat hij wel schokkend vindt, is dat er zo’n systeem is gecreëerd en dat er zoveel mensen bij betrokken moeten zijn’. Bij de Olympische Winterspelen in het eigen Sotsji werden de Russen met 33 medailles winnaar van het medailleklassement.

Alarmerend

Ram maakt wel een voorbehoud, omdat de aantijgingen in de documentaire nog niet juridisch zijn bewezen. Maar overtuigen doen de verklaringen van ooggetuigen, opnames met een verborgen camera en mailwisselingen wel degelijk, zegt hij.

Ook het internationaal antidopingbureau WADA heeft geschokt gereageerd op de Duitse documentaire. ‘De combinatie van alles is ongelooflijk schokkend,’ zei directeur David Howman over de onthullingen. Zijn voorganger Dick Pound beaamt dat: ‘Het is een buitengewoon alarmerende situatie.’