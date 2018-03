EU en IMF sceptisch over ‘optimistische’ Griekse begroting

Het Griekse parlement heeft in de nacht van zondag op maandag de begroting voor komend jaar goedgekeurd. De EU en het IMF zijn sceptisch over de haalbaarheid.

De Griekse premier Antonis Samaras denkt dat hiermee het einde in zicht is van ‘het tijdperk waarin obligatiemarkten gesloten voor ons bleven en we financiële noodhulp hadden om te overleven’. Het Griekse parlement bestaat uit 300 leden. De begroting werd met een geringe meerderheid van 21 stemmen goedgekeurd.

Groei

De begroting voorziet in 2,9 procent economische groei: een van de hoogste groeicijfers in de eurozone. Ook de werkloosheid zou moeten afnemen: die moet volgend jaar dalen 24,8 naar 22,6 procent van de beroepsbevolking.

Toch blijft de Griekse overheid kampen met een enorme schuldenlast, die dit jaar een omvang had van 177,7 procent van het bruto binnenlands product. Die schuld moet komend jaar met ongeveer 6 procentpunt dalen.

Zowel de oppositie als schuldeisers zijn kritisch tegenover de nieuwe begroting. De oppositie eist dat de regering aftreedt omdat het ‘gewone volk’ teveel door de bezuinigingen zou worden getroffen.

Daarnaast beschuldigt de extreemlinkse oppositiepartij Syriza premier Samaras, die vaker moeite had met het accepteren van leningen, ervan Griekenland zo snel mogelijk uit het hulpprogramma van de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te willen krijgen zodat zijn partij de komende presidentsverkiezingen in maart overleeft.

Volgens The Financial Times zouden investeerders echter juist weer worden afgeschrikt door de mogelijkheid dat Syriza in maart aan de macht komt. Crediteuren vinden de gepresenteerde begroting ‘te optimistisch’: zij pleiten voor extra bezuinigingen op onder meer pensioenen en banen in de publieke sector.

Vraagtekens

De ministers van Financiën van de eurogroep bespreken maandag in Brussel de begroting. De Griekse regering heeft hem niet afgestemd met de internationale donoren: zij zetten serieuze vraagtekens bij de door Griekenland gepresenteerde cijfers.

De controleurs van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank (ECB) gaan van andere cijfers uit en eisen meer bezuinigingen dan de Griekse regering wil. Volgens deze instanties moet de Griekse overheid ruim 1.6 miljard euro meer bezuinigen dan in de huidige begroting staat aangegeven.