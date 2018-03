Europarlementariër wil Zwarte Pietendebat nieuw leven inblazen

Nu de Sint ons land weer heeft verlaten, is ook de discussie over Zwarte Piet weer weggeëbd. Maar in het Europees Parlement hebben ze er nog geen genoeg van.

Nu Sinterklaas zijn Zwarte Pieten weer mee terug heeft genomen naar Spanje is ook de discussie over het hulpje van de Sint weer voorbij. De pro- en anti-Pietengroepen hebben hun punt gemaakt en hun eigen successen geboekt. In Amsterdam lopen er nu regenboog- en stroopwafelpieten rond en in de rest van Nederland, waar de discussie nauwelijks speelt, blijft Piet zwart: een mooie compromis waar velen zich in kunnen vinden.

Olie op dovend vuur

Maar uitgerekend nu de rust is wedergekeerd, probeert de Zweedse europarlementariër Malin Björk van Europees Unitair Links toch nog even wat olie op het dovende vuur te gooien.

Op haar initiatief wordt er volgende week dinsdag in het Europees Parlement een debat georganiseerd over ‘het geval Zwarte Piet in Nederland’. ‘Zoals jullie weten drukt Zwarte Piet, een traditioneel karakter met een zwart gezicht, een koloniale stereotypering uit van zwarte mensen en draagt hij bij aan de ontmenselijking van zwarte mensen,’ is te lezen op de uitnodiging. De europarlementariër vindt het ‘cruciaal’ om het protest tegen dit figuur ook in het Europees Parlement te laten horen.

VVD boos

De VVD-fractie in Europa is woedend over de actie. ‘Sinterklaas en Zwarte Piet zijn Nederlands cultureel erfgoed, waar het EP niets mee van doen heeft. Dat het EP-lid Malin Björk hiermee een politiek-correct punt wil scoren, geeft aan hoe diep Europees Unitair Links is gezonken,’ laat VVD-leider Hans van Baalen weten.

De VVD’er vraagt de Nederlandse SP-delegatie en de delegatie van de Partij voor de Dieren, die deel uitmaken van deze fractie, afstand te nemen van deze bespottelijke en ongepaste actie.