‘Harde clash tussen Cameron en Hollande over Britse positie EU’

De Britse premier David Cameron wil al een tijdje opnieuw onderhandelen over een hernieuwde positie van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie. De Franse president François Hollande is het daarmee oneens en gaat de confrontatie aan.

Dat schrijft de Britse krant The Telegraph donderdag.

Cameron wil al een tijdje opnieuw onderhandelen over de verdragen van de Europese Unie. Zo wil de premier een ‘zeer radicale heronderhandeling’ om te zorgen voor ‘nieuwe betrekkingen’ met de Europese Unie (EU), zei hij vorig jaar.

Obsessie

Niets daarvan, zegt Hollande. De impopulaire president gaat de confrontatie aan met Cameron over zijn plannen met de Britse positie in de EU. Hollande zou de Britse premier hebben gezegd dat hij ‘geobsedeerd is door zijn eigen problemen’.

De Franse president zal het verzoek van Cameron tot verandering van de EU-verdragen blokkeren. Die verandering is helemaal niet nodig, klinkt het uit het Élysée. Als dat wel gebeurt, kan dat wel eens een referendum in Frankrijk tot gevolg hebben, waarschuwt Hollande.

Hete adem

Een vorige volksraadpleging over de EU-‘grondwet’ liep uit op een duidelijk ‘non’. Volgens Parijs heeft de Britse wens tot hernieuwde onderhandelingen alles te maken met de opkomst van de UK Independence Party van Nigel Farage. De Conservatieven voelen de hete adem van deze uitgesproken anti-EU-partij in de nek.

‘De prijs om het Verenigd Koninkrijk in de Unie te houden, wordt almaar hoger. Het is nu aan de Britten om zelf te bepalen of ze wel of niet willen blijven,’ laat een Franse overheidsfunctionaris weten, meldt The Telegraph. ‘Wij gaan die extra prijs niet betalen,’ klinkt het.

Furieus

Prominente partijleden van Cameron reageren furieus. De ‘stupide’ Franse reactie zet het voortbestaan van ‘het hele Europese project’ op het spel, zegt Liam Fox, ex-minister van Defensie.

De Fransen negeren volgens hem de noodzaak tot verandering, om zo de economische problemen in de EU en de eurozone het hoofd te bieden.

Lees dit commentaar…

Jelte Wiersma: Op veel steun van Rutte hoeven de Britten niet te rekenen in EU

De botsing komt vlak voor een top van de Europese Raad in Brussel vanmiddag, waar Europese leiders met mogelijke nieuwe sancties tegen Rusland komen en met voorstellen om de economie van de eurozone aan te pakken. Die zit sinds het begin van de financiële en economische crisis in het slop.

Brexit

Cameron zei vorig jaar ook dat het Verenigd Koninkrijk uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zou kunnen stappen. En hij wil een hervorming van het Europese migratiebeleid. Migranten uit EU-landen zouden in Groot-Brittannië pas na vier jaar aanspraak kunnen maken op huursubsidie, kindergeld en andere bijstandsuitkeringen.

Ook komt er een referendum, als de leider van de conservatief-liberale regering in 2015 wordt herkozen. In het referendum kunnen de Britten kiezen tussen de uitkomst van de onderhandelingen of voor een vertrek van hun land uit de EU.

Het is de bedoeling dat er gesprekken komen over de verdeling van de macht tussen Londen en Brussel. Cameron sluit een zogeheten ‘Brexit’ niet langer uit.